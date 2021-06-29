Главный санврач поддержал обязательную вакцинацию в Украине

"Последние вспышки инфекционных болезней вызваны недостаточным уровнем вакцинации".

Главный санврач поддержал обязательную вакцинацию в Украине
Фото: uacrisis.org

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что поддерживает введение обязательной вакцинации от основных болезней.

Об этом он сказал в интервью Liga.

"Последние вспышки инфекционных болезней в Украине вызваны недостаточным уровнем охвата обязательными прививками. Последняя вспышка кори, сложная ситуация с полиомиелитом, до того были случаи вспышек дифтерии. Все эти случаи объединяет то, что была сформирована большая когорта невакцинированных детей. Они не вакцинированы, в частности, из-за активного пропагандирования, что вакцинироваться не нужно", - сказал Кузин.

По его мнению, параллельно с обязательной вакцинацией следует ввести ответственность медицинского работника за распространение ложных сведений о вакцинации и усиливать ответственность за подделку справок о вакцинации.

"Я бы одновременно с обязательной вакцинацией вводил ответственность медработника за распространение ложных сведений о вакцинации. А также усиливал ответственность за подделку справок о вакцинации. От факта проведения вакцинации иногда зависит даже медицинская тактика, когда человек заболеет. Поэтому эти сведения нельзя подделывать при любых обстоятельствах", - сказал Кузин.

Напомним, что в календарь профилактических прививок в Украине входит вакцинация от гепатита B, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и ХИБ-инфекции. С 2022 года в этот список планируют добавить пневмококковую инфекцию.

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