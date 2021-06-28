На нардепа из "Слуги народа" в Одессе составили админпостановление за управление в состоянии наркотического опьянения

Фото: facebook.com/vasilkovsky.igor

Экипаж патрульной полиции в Одессе в ночь на 28 июня остановил за нарушение правил дорожного движения автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился депутат Верховной Рады Игорь Васильковский.

По данным "Думской", на него составили административное постановление по ст.130 Кодекса об административных правонарушениях - управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Фото: Думская

Издание утверждает, что у депутата была нарушена координация движений, а зрачки не реагировали на свет. От медицинского обследования на наркотики водитель якобы отказался.

Материалы на нарушителя должен будет рассмотреть суд, а тем временем у него забрали водительское удостоверение с выдачей временного талона до решения суда.

Фото: Думская

Васильковский - мажоритарщик из Одесской области. В 2019 году на избирательном округе №139 за него проголосовали 34,18% избирателей.

Напомним, что в начале 2021 года за управление автомобилем в нетрезвом состоянии был уволен Виталий Немилостивый, замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Офис президента приветствовал это решение и заявил, что "так будет с каждым нарушением установленного порядка".