Разыскиваемый депутат Козак задекларировал проживание в Беларуси

Соратник Медведчука нашел приют в соседней стране.

Разыскиваемый депутат Козак задекларировал проживание в Беларуси
Тарас Козак
Фото: epravda.com.ua

Депутат Верховной Рады Тарас Козак, который находится в розыске по подозрению в государственной измене, указал в своей декларации, что находится в Беларуси.

В сообщении от 25 июня о существенных изменениях в имущественном состоянии он указал 1,319 млн гривен расходов на аренду недвижимого имущества в Беларуси и продажу валюты на сумму 1,341 млн гривен.

Тарас Козак фигурирует по тому же делу, что и Виктор Медведчук.

Они подозреваются в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма по ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

СБУ утверждает, что располагает аргументированными доказательствами противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором.

В феврале Совет национальной безопасности и обороны включил Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма. Туда же попали Казак с гражданской женой Натальей Лавренюк. Решением СНБО президент также фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, Newsone и ZIK, которые записаны на Козака.

Козаку до сих пор не избрана мера пресечения. Прокуроры и следователи планируют просить суд о заключении подозреваемого под стражу с альтернативой внесения залога в размере 300 млн гривен.

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