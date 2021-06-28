Зеленский наградил орденом Свободы посмертно двух авторов Конституции

Мусияка и Сирота удостоены одной из высших государственных наград.

Зеленский наградил орденом Свободы посмертно двух авторов Конституции
Фото: commons.wikimedia.org

Президент Владимир Зеленский в День Конституции наградил орденом Свободы посмертно бывших депутатов Верховной Рады Виктора Мусияку и Михаила Сироту, входивших в коллектив авторов Конституции.

Об этом сообщается в указе №274/2021 от 28 июня.

Орден Свободы - одна из высших государственных наград Украины. По состоянию на 28 июня 2021 года кавалерами ордена Свободы являются всего 71 человек.

Кроме этого, Зеленский отметил государственными наградами десятки других людей, внесших значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, тех, кто имеет весомые трудовые достижения.

Напомним, что Мусияка умер 22 июля 2019 года в возрасте 73 лет, а Сирота - 25 августа 2008 года в возрасте 52 лет.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
США призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцевСША призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцев
РоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном мореРоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном море
Американский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное мореАмериканский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море
Кулеба отметил необходимость усиления взаимодействия НАТО с Украиной в Черном море
РоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYTРоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYT
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский внес как внеочередной законопроект о Большом Государственном Гербе УкраиныЗеленский внес как внеочередной законопроект о Большом Государственном Гербе Украины
Зеленский записал видеообращение к кандидатам в канцлеры Германии и поставил им ряд вопросовЗеленский записал видеообращение к кандидатам в канцлеры Германии и поставил им ряд вопросов
Зеленский подписал скандальный закон, позволяющий пустить миллиарды гривен в обход "Прозорро"Зеленский подписал скандальный закон, позволяющий пустить миллиарды гривен в обход "Прозорро"
Верховная Рада проведет торжественное заседание по случаю Дня КонституцииВерховная Рада проведет торжественное заседание по случаю Дня Конституции
Зеленский уволил трех членов НКРСИ и назначил пятерыхЗеленский уволил трех членов НКРСИ и назначил пятерых
Зеленский ввел в действие решение СНБО о развитии авиапромаЗеленский ввел в действие решение СНБО о развитии авиапрома
"Ермак пришел со мной, он уйдет со мной", - Зеленский"Ермак пришел со мной, он уйдет со мной", - Зеленский
Зеленский считает, что Кличко начал президентскую кампаниюЗеленский считает, что Кличко начал президентскую кампанию
Зеленский: Порошенко не был заинтересован в окончании войныЗеленский: Порошенко не был заинтересован в окончании войны
Зеленский утверждает, что Конституционный суд находился под влиянием политических и бизнес-группЗеленский утверждает, что Конституционный суд находился под влиянием политических и бизнес-групп
Последние новости
Подгружаем последние новости