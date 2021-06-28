Зеленский наградил орденом Свободы посмертно двух авторов Конституции

Мусияка и Сирота удостоены одной из высших государственных наград.

Президент Владимир Зеленский в День Конституции наградил орденом Свободы посмертно бывших депутатов Верховной Рады Виктора Мусияку и Михаила Сироту, входивших в коллектив авторов Конституции.

Об этом сообщается в указе №274/2021 от 28 июня.

Орден Свободы - одна из высших государственных наград Украины. По состоянию на 28 июня 2021 года кавалерами ордена Свободы являются всего 71 человек.

Кроме этого, Зеленский отметил государственными наградами десятки других людей, внесших значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, тех, кто имеет весомые трудовые достижения.

Напомним, что Мусияка умер 22 июля 2019 года в возрасте 73 лет, а Сирота - 25 августа 2008 года в возрасте 52 лет.