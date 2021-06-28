Беларусь в ответ на санкции ЕС приостановила свое участие в Восточном партнерстве

Режим Лукашенко попросил европейского посла покинуть страну.

Беларусь в ответ на санкции ЕС приостановила свое участие в Восточном партнерстве
Фото: open.by

Министерство иностранных дел Беларуси в понедельник, 28 июня, ответило на введенные неделю назад европейские санкции.

На сайте МИД Беларуси сообщается, что страна приостанавливает свое участие в Восточном партнерстве - внешнеполитической инициативе Европейского Союза, которая распространяется на шесть восточноевропейских соседей ЕС - Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Молдову и Украину.

Она предусматривает возможность обновления договорно-правовой базы отношений ЕС с восточными соседями путем замены соглашений о партнерстве и сотрудничестве на соглашения об ассоциации, создание углубленных и всеобъемлющих зон свободной торговли (ПВ ЗСТ), либерализацию визового режима между ЕС и государствами-партнерами.

Также Беларусь решила приостановить действие соглашения о реадмиссии с Евросоюзом и предупредила, что это "негативно отразится на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью". Фактически страна отказывается принимать обратно мигрантов, которые перешли границу ЕС по стороны Беларуси.

Беларусь решила отозвать своего посла из Брюсселя "для консультаций", руководителю представительства ЕС в Беларуси Дирку Шубелю предложили сделать то же самое.

Кроме того, страна запретила въезд на свою территорию представителям европейских структур и лиц из Евросоюза, которые содействовали введению санкций.

Напомним, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, Канада, Великобритания в понедельник, 21 июня, синхронно ввели новые санкционные пакеты против режима Александра Лукашенко.

Санкционный перечень Евросоюза самый большой, в него вошли 78 физических лиц и восемь юридических. Среди них - роSSийский миллиардер Михаил Гуцериев (компании "Русснефть", "Нефтис", Бинбанк), Лилия Лукашенко (невестка Лукашенко, жена его сына Виктора), Дмитрий Лукашенко (средний сын Лукашенко), автомобильные заводы МАЗ и БелАЗ.

Санкции связаны с принудительной посадкой самолета Ryanair для задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

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