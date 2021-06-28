Кучма во время выступления в парламенте: "Конституция 1996 года стала двигателем для преодоления кризиса и осуществления реформ"

При этом он добавил, что Основной закон, по его мнению, можно и нужно менять в соответствии с требованиями времени.

Второй президент Украины Леонид Кучма выступил с приветственным словом на торжественном заседании Верховной Рады по случаю 25 годовщины принятия Конституции.

Его пресс-секретарь Дарка Олифер опубликовала в Facebook полный текст выступления второго президента.

Кучма отметил, что в прошлый раз выступал с парламентской трибуны 16 лет назад.

"Для молодых депутатов, а таких подавляющее большинство в этом зале, четверть века - это уже история. Наша Конституция, действительно, уже имеет свою историю. И, как водится в истории, - есть уже и воспоминания о ней", - отметил он.

Кучма подчеркнул, что даже на пятом году независимости "дискуссии по таким государственно значимым вопросам, как язык, флаг, герб, были чрезвычайно острыми. Парламент тогда был очень поляризован, и не только политически, но и идеологически. Поэтому Конституция стала ярким примером компромисса".

"Ее принятие было высоко оценено в украинском обществе и в международном сообществе. Даже пристальная Венецианская комиссия признала ее одной из самых совершенных в Европе", - отметил он.

Кучма подчеркнул, что Конституция 1996 года стала двигателем для преодоления кризиса и осуществления реформ.

При этом он добавил, что Основной закон, по его мнению, можно и нужно менять в соответствии с требованиями времени.

Напомним, что во время торжественного заседания в Раде также выступал президент Владимир Зеленский, спикер парламента Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль, депутаты II созыва парламента и уполномоченный по правам человека Людмила Денисова.