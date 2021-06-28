Кучма во время выступления в парламенте: "Конституция 1996 года стала двигателем для преодоления кризиса и осуществления реформ"

При этом он добавил, что Основной закон, по его мнению, можно и нужно менять в соответствии с требованиями времени.

Кучма во время выступления в парламенте: "Конституция 1996 года стала двигателем для преодоления кризиса и осуществления реформ"
Леонид Кучма
Фото: Валерия Соловьева, Facebook Дарка Олифер

Второй президент Украины Леонид Кучма выступил с приветственным словом на торжественном заседании Верховной Рады по случаю 25 годовщины принятия Конституции.

Его пресс-секретарь Дарка Олифер опубликовала в Facebook полный текст выступления второго президента.

Кучма отметил, что в прошлый раз выступал с парламентской трибуны 16 лет назад.

"Для молодых депутатов, а таких подавляющее большинство в этом зале, четверть века - это уже история. Наша Конституция, действительно, уже имеет свою историю. И, как водится в истории, - есть уже и воспоминания о ней", - отметил он.

Кучма подчеркнул, что даже на пятом году независимости "дискуссии по таким государственно значимым вопросам, как язык, флаг, герб, были чрезвычайно острыми. Парламент тогда был очень поляризован, и не только политически, но и идеологически. Поэтому Конституция стала ярким примером компромисса".

"Ее принятие было высоко оценено в украинском обществе и в международном сообществе. Даже пристальная Венецианская комиссия признала ее одной из самых совершенных в Европе", - отметил он.

Кучма подчеркнул, что Конституция 1996 года стала двигателем для преодоления кризиса и осуществления реформ.

При этом он добавил, что Основной закон, по его мнению, можно и нужно менять в соответствии с требованиями времени.

Напомним, что во время торжественного заседания в Раде также выступал президент Владимир Зеленский, спикер парламента Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль, депутаты II созыва парламента и уполномоченный по правам человека Людмила Денисова.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковидуНардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковиду
США призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцевСША призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцев
РоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном мореРоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном море
Американский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное мореАмериканский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море
Кулеба отметил необходимость усиления взаимодействия НАТО с Украиной в Черном море
Блок рекламы


Похожие новости
Убийство Флойда: экс-полицейского Шовина приговорили к 22,5 годамУбийство Флойда: экс-полицейского Шовина приговорили к 22,5 годам
Кулеба поблагодарил ЕС за призыв к РоSSии выполнять Минские соглашенияКулеба поблагодарил ЕС за призыв к РоSSии выполнять Минские соглашения
Экс-командир луганского "Беркута" заочно получил четыре года лишения свободыЭкс-командир луганского "Беркута" заочно получил четыре года лишения свободы
С начала года 22 иностранные делегации посетили район проведения ООСС начала года 22 иностранные делегации посетили район проведения ООС
РоSSияне могли знать о задачах украинской делегации на газовых переговорах 2014 года, - КоболевРоSSияне могли знать о задачах украинской делегации на газовых переговорах 2014 года, - Коболев
"После визита страна стала ближе к европейской цивилизации", - Кучма в годовщину посещения Папой Римским Украины"После визита страна стала ближе к европейской цивилизации", - Кучма в годовщину посещения Папой Римским Украины
Помощник "слуги народа" Куницкого стрелял из травмата во время конфликта на парковке
"Генпрокурора" "ЛНР", благодарившего Лукашенко за допрос Протасевича, в Украине обвиняют в терроризме"Генпрокурора" "ЛНР", благодарившего Лукашенко за допрос Протасевича, в Украине обвиняют в терроризме
Порошенко старался максимально действовать в интересах Украины, - Коболев о газовых переговорах 2014 годаПорошенко старался максимально действовать в интересах Украины, - Коболев о газовых переговорах 2014 года
РоSSия хочет до 2025 года изъять украинские паспорта в ОРДЛО, - ГармашРоSSия хочет до 2025 года изъять украинские паспорта в ОРДЛО, - Гармаш
Последние новости
Подгружаем последние новости