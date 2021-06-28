В Израиле назначили нового гендиректора МОЗ

Нахман Аш с ноября 2020 года возглавлял национальную программу по борьбе с коронавирусом.

Министр здравоохранения Израиля Ница Горовиц назначил координатора по борьбе с коронавирусом, профессора Нахмана Аша генеральным директором Минздрава. Об этом пишет News.ru Israel.

Предыдущий гендиректор МОЗ Хези Леви накануне подал в отставку после года в должности.

Нахман Аш с ноября 2020 года возглавлял национальную программу по борьбе с коронавирусом.

Назначение произошло на фоне роста количества случаев заражений ковидом в стране. В мае и по середину июня в Израиле фиксировали менее сотни новых заражений ежедневно, однако ситуация изменилась в 20-х числах. За 25 июня подтвердили более 190 заражений, за день до того - более 200.

Напомним, в Израиле с 25 июня вернули масочный режим в связи с распространением более заразного варианта коронавируса, известного как "дельта". Количество больных увеличивается, несмотря на один из самых высоких уровней вакцинации в мире. В Израиле полностью вакцинированы 55% населения, в том числе около 76% взрослых.