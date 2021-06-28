Порошенко предостерег власть от нарушения Основного закона: "Конституция - это не шведский стол"

"Конституция тем и ценна, что она работает только как целостный законодательный базовый государственный организм, фундамент государственности Украины".

Порошенко предостерег власть от нарушения Основного закона: "Конституция - это не шведский стол"
Петр Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко предостерег власть от нарушения Основного закона.

Он заявил, что Конституция - это не "шведский стол", она работает как целостный законодательный организм, отметили в пресс-службе "ЕС".

"И никакие "высшие интересы" не могут быть оправданием для ее нарушения", - заявил Порошенко журналистам после торжественного заседания Верховной Рады по случаю 25-й годовщины принятия украинской Конституции.

"Юбилей Конституции - это для народа, а для власти это означает только одно - время отчитываться", - процитировал Порошенко доктора наук, одного из соавторов Конституции Украины Владимира Буткевича.

По мнению Порошенко, санкции СНБО заменяют правоохранительные органы и парламент, что является "разрушением украинской государственности, а не просто узурпацией власти".

"Поскольку в 107-й статьи Конституции абсолютно четко написано, что Совет национальной безопасности и обороны Украины является консультативным, контрольным и координационным органом. Он по Конституции не может выдавать ничего того, что на сегодняшний день пытается делать Зеленский, и тем более нельзя этого применять к украинским гражданам", - подчеркнул Порошенко.

Он также жестко раскритиковал новые инициативы от монобольшинства: "юридические новации, когда решения СНБО не могут обжаловаться гражданами Украины через суд - какую большую нелепость можно было вообще придумать, демонстрируя некомпетентность и стремление узурпировать власть?».

"Конституция - это не «шведский стол», где ты можешь подойти, вторую или третью статью выбрать, а сто шестой, где ограничены права президента, не читать. Конституция тем и ценна, что она работает только как целостный законодательный базовый государственный организм, фундамент государственности Украины. Ценность Конституции заключается в том, что там должны одновременно работать все статьи. Включая те, которые были введены во время моей каденции, и самое основное - что все органы государственной власти должны прилагать все усилия для движения нашей страны, интеграции в Европейский Союз и Североатлантический Альянс", - резюмировал он.

Напомним, что в Раде состоялось торжественное заседание по случаю 25 годовщины принятия Конституции Украины.

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