Порошенко предостерег власть от нарушения Основного закона: "Конституция - это не шведский стол"

"Конституция тем и ценна, что она работает только как целостный законодательный базовый государственный организм, фундамент государственности Украины".

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко предостерег власть от нарушения Основного закона.

Он заявил, что Конституция - это не "шведский стол", она работает как целостный законодательный организм, отметили в пресс-службе " ЕС ".

"И никакие "высшие интересы" не могут быть оправданием для ее нарушения", - заявил Порошенко журналистам после торжественного заседания Верховной Рады по случаю 25-й годовщины принятия украинской Конституции.

"Юбилей Конституции - это для народа, а для власти это означает только одно - время отчитываться", - процитировал Порошенко доктора наук, одного из соавторов Конституции Украины Владимира Буткевича.

По мнению Порошенко, санкции СНБО заменяют правоохранительные органы и парламент, что является "разрушением украинской государственности, а не просто узурпацией власти".

"Поскольку в 107-й статьи Конституции абсолютно четко написано, что Совет национальной безопасности и обороны Украины является консультативным, контрольным и координационным органом. Он по Конституции не может выдавать ничего того, что на сегодняшний день пытается делать Зеленский, и тем более нельзя этого применять к украинским гражданам", - подчеркнул Порошенко.

Он также жестко раскритиковал новые инициативы от монобольшинства: "юридические новации, когда решения СНБО не могут обжаловаться гражданами Украины через суд - какую большую нелепость можно было вообще придумать, демонстрируя некомпетентность и стремление узурпировать власть?».

"Конституция - это не «шведский стол», где ты можешь подойти, вторую или третью статью выбрать, а сто шестой, где ограничены права президента, не читать. Конституция тем и ценна, что она работает только как целостный законодательный базовый государственный организм, фундамент государственности Украины. Ценность Конституции заключается в том, что там должны одновременно работать все статьи. Включая те, которые были введены во время моей каденции, и самое основное - что все органы государственной власти должны прилагать все усилия для движения нашей страны, интеграции в Европейский Союз и Североатлантический Альянс", - резюмировал он.

Напомним, что в Раде состоялось торжественное заседание по случаю 25 годовщины принятия Конституции Украины.