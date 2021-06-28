Совет ЕС согласовал заключение соглашений о совместном авиапространстве с Украиной и еще тремя государствами

Подписать договоренности планируют уже этой осенью.

Совет ЕС согласовал заключение соглашений о совместном авиапространстве с Украиной и еще тремя государствами
Фото: twitter.com/n_larenas

Совет Европейского Союза согласовал заключение авиационных соглашений с Украиной, Арменией, Тунисом и подписание соглашения о воздушном транспорте с Катаром. Эти соглашения о совместном авиапространстве откроют рынок перевозок и предложат новые возможности и для пассажиров, и для операторов, сообщили на сайте Рады.

Ожидается, что за счет более эффективных сообщений будет развиваться туризм, торговля и инвестиции, а также будет экономическое и социальное развитие.

"Теперь Рада готова подписать четыре важных авиационных соглашения, которые улучшат доступ авиакомпаний к рынку и взаимодействие связи и свободы передвижения для граждан. В то же время они обеспечат высокий уровень безопасности в равных условиях", - сообщил министр инфраструктуры и ЖКХ Португалии, председатель Совета Педро Нуно Сантос.

Соглашения с Украиной, Арменией и Тунисом как странами-соседями с Евросоюзом снимут рыночные ограничения и свяжут эти государства с внутренним авиационным рынком ЕС. Страны теперь должны применять авиационные правила Евросоюза.

Ожидается, что эти соглашения подпишут осенью 2021 года, после этого они должны быть ратифицированы каждым государством-членом ЕС, в целом ЕС и страной, с которой заключено соглашение. До вступления в силу соглашения будут применяться на временной основе.

Напомним, в феврале Верховный представитель ЕС Хосеп Боррель сообщил, что Украина выполнила все условия для подписания Соглашения о совместном авиационном пространстве между Украиной и Евросоюзом.

Переговоры о совместном авиационного пространства Украины и ЕС вели еще с 2007 года. В ноября 2013 года Украина и ЕС предварительно подписали соглашение о едином авиационном пространстве, который позволяет всем европейским авиакомпаниям выполнять прямые рейсы в Украину из любой точки Европы и наоборот. Также это предполагает снятие ограничений на количество рейсов между Украиной и странами Евросоюза.

В марте 2014 ЕС отложил подписание соглашения об "открытом небе" с Украиной. из-за незавершенного Евросоюзом процесс внутреннего согласования редакции определения "территория" в контексте вопроса Гибралтара.

Обсуждалась возможность подписать соглашение о совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС во время саммита Украина-ЕС. Впрочем по результатам встречи документ подписан не был.

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