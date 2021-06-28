Госсекретарь США Блинкен встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском

Встреча состоялась на фоне решения католических епископов США о возможности запрета на причастие католическим политикам, которые поддерживают право женщин на аборты.

Госсекретар США Энтони Блинкен встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском. Директор пресс-службы Святого престола отметил, что встреча состоялась в теплой атмосфере, сообщает Vatican News.

Маттео Бруни добавил, что переговоры продолжались около 40 минут.

"Это дало Папе возможность вспомнить свой апостольский визит в Соединенные Штаты в 2015 году и выразить свою привязанность к народу Америки", - отметил Бруни.

Визит Блинкена в Ватикан состоялся в рамках его рабочего тура в Европу.

Today I had the great pleasure of touring the Vatican, including the beautiful Sistine Chapel. The spiritual atmosphere, the divine art, and the impressive architecture left me speechless. Truly stunning. pic.twitter.com/aa1jrzTojV — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 28, 2021