Госсекретарь США Блинкен встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском
Встреча состоялась на фоне решения католических епископов США о возможности запрета на причастие католическим политикам, которые поддерживают право женщин на аборты.
Папа Римский Франциск и Энтони Блинкен
Фото: vaticannews.va
Госсекретар США Энтони Блинкен встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском. Директор пресс-службы Святого престола отметил, что встреча состоялась в теплой атмосфере, сообщает Vatican News.
Маттео Бруни добавил, что переговоры продолжались около 40 минут.
"Это дало Папе возможность вспомнить свой апостольский визит в Соединенные Штаты в 2015 году и выразить свою привязанность к народу Америки", - отметил Бруни.
Визит Блинкена в Ватикан состоялся в рамках его рабочего тура в Европу.
Today I had the great pleasure of touring the Vatican, including the beautiful Sistine Chapel. The spiritual atmosphere, the divine art, and the impressive architecture left me speechless. Truly stunning. pic.twitter.com/aa1jrzTojV
Reuters отмечает, что встреча главы Госдепа с понтификом состоялась на фоне решения католических епископов США о возможности запрета на причащение католическим политикам, которые поддерживают право женщин на аборты. Это касается и президента США Джо Байдена. На прошлой неделе епископы решили создать документ, который бы запрещал причастие для политических деятелей, которые поддерживают законодательное право на аборт. Байден, как известно, является вторым президентом США католического вероисповедания.