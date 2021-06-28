В Черном море стартуют международные военные учения Sea Breeze

Это самые масштабные такие учения за 20 лет.

В Одессе 28 июня состоялось торжественное открытие международных учений "Си Бриз-2021". Участие в мероприятии приняли представители около 30 стран-партнеров, привлеченных к маневрам, сообщили в информационном агентстве Минобороны Украины "АрмияInform".

"Главная идея «Си бриз-2021» - повышение уровня совместимости подразделений ВМС Украины и США и государств-партнеров НАТО во время выполнения общих задач по поддержанию морской региональной безопасности и обеспечению мира и стабильности в Черноморском регионе", - говорится в сообщении.

Нынешние учения являются самыми масштабными за 20 лет. Они продлятся с 28 июня по 10 июля.

С украинской стороны в них примут участие 24 единицы кораблей и катеров, 17 самолетов, десятки единиц вооружения и военной техники. Кроме того, из 3000 участников учений половину личного состава составят украинские военные.

See Breeze-2021 будет иметь четыре фазы: прибытие сил и развертывание пунктов управления, фаза слаживания сил, активная фаза, подведение итогов обучения и свертывания сил. Советниками и наблюдателями на «Си Бриз-2021» будут около 50 военнослужащих из 17 стран мира.

"В целом участники международных учений планируют донести миру стратегические мессенджи о важности безопасности, мира и стабильности в Черноморском регионе", - добавили в агентстве.