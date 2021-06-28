Маркетинг-директор стартапа Fozzy Group Баранский поддержал выступление Басты и высмеял "европейские ценности" Украины

Блогер и один из маркетинг-директоров стартапу Fozzy Group ("Сильпо", "Фора" и другие сети) Слава Баранский поддержал выступление роSSийского рэпера Басты в Киеве и высмеял "достоинство и европейские ценности" Украины. В ответ на это пользователи соцсетей начали призывать к бойкоту супермаркетов, а Fozzy Group заявила, что проводят служебное расследование, на время которого Баранский сложил свои полномочия, пишет "BBC Украина".

Сам блогер заявил, что писал эти мысли для ограниченного круга друзей, которые "знают его проукраинскую позицию", но признал, что "перегнул палку".

Серия скандальных постов Баранского началась со сториз в Facebook, где Баранский обнародовал фото сцены с Бастой и написал: "Красава Баста! Сельскую тупость победит только город, который кладет болт на ценности села".

Баста, как известно, три года находился в списке лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, но после окончания срока снова получил разрешение на въезд в Украину и выступил в Киеве с концертом 25 июня.

В другой сториз блогер написал: "Почему большинство постсоветских стран нормально развиваются? А Украине достались только "достоинство" и "европейские ценности".

Также он изложил сообщение со словами: "Зачем вам Моргенштерн, если есть деревенская "Плине кача"? И одобрением того, что "есть .. (плохая - Ред.) привычка натягивать вышиванки на людях идет в прошлое".

"Плине кача" стала широко известной после ее выполнения во время реквиема по погибшим участниками Революции Достоинства.

В обнародованном 28 июня заявлении Fozzy Group отметили, что "Fozzy Group и все бизнесы группы являются, безусловно, проукраинскими".

"В публикациях, сейчас ходят в соцсетях, есть обвинения в непатриотичности одного из наших сотрудников. Во-первых, мы понимаем, чем вызвано возмущение, и, как группа компаний, не разделяем такие высказывания. Во-вторых, хотим отметить, что Слава Баранский НЕ является директором по маркетингу Fozzy Group. Слава присоединился как маркетинг-директор одного из стартапов группы 4 месяца назад ... Решение о дальнейшем сотрудничестве со Славой мы будем принимать после детального изучения всех фактов. На данный момент Слава сложил свои полномочия на период служебного расследования" , - говорится в заявлении.

Баранский также написал сообщение с оправданиями.

"Мне хочется передать контекст ситуации, это были высказывания - грубые и циничные - для круга друзей и знакомых, которые знают меня, знают мою проукраинскую позицию и знают контекст, в котором писалось каждое сообщение. Вижу, и для них я перегнул палку", - написал Слава Баранский.

Баранский был главным редактором основанного в роSSийском Ульяновске в 2007 году сайта Lifehacker. В 2015 году он перестал быть главредом, потом оставил топ-менеджмент проекта

Затем он запустил спортивный стартап LIVE.LOVE из групповых тренировок. В профиле в Linkedin, как пишет "BBC Украина", также значится, что Слава Баранский является соучредителем роSSийского маркетингового агентства "Палиндром", среди клиентов которого есть, например, "Яндекс".