Посол США в РоSSии заявил об остановке консульских услуг с 1 августа

Из-за сокращения числа сотрудников консульские службы "не в состоянии обрабатывать хоть какое-то количество заявлений на выдачу виз".

Посол США в РоSSии заявил об остановке консульских услуг с 1 августа
Посол США в РоSSии
Фото: РБК

Посол США в РоSSии Джон Салливан заявил о том, что с 1 августа Штаты перестанут оказывать консульские услуги в РоSSии. Это связано с сокращение штата сотрудников американских консульств, сообщил Салливан в комментарии росСМИ "Дождь".

"После 1 августа у нас здесь будет работать очень мало людей, из-за чего мы не сможем оказывать консульские услуги, в которых, как я знаю, так нуждаются и американцы, и русские. Это повлечет серьезные последствия личного характера для семей, а также коммерческие последствия для предприятий - как американских, так и роSSийских", - сказал Салливан

Он добавил, что из-за сокращения числа сотрудников консульские службы "не в состоянии обрабатывать хоть какое-то количество заявлений на выдачу виз".

Напомним, в апреле этого года РоSSия заявила о высылке 10 американских дипломатов и запрет на наем россиян и сотрудников третьих стран. Ранее в американских дипучреждениях в РоSSии работало около 1000 россиян, но РФ в ответ на американские санкции решила урезать штаты до 450.

С весны послы США и РоSSии были отозваны в свои страны, но на встрече президентов Джо Байдена и Владимира Путина было договорено о возвращении. Посол РоSSии вернулся в Штаты 20 июня, американский посол в РоSSию - 24 июня.



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