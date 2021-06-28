Посол США в РоSSии заявил об остановке консульских услуг с 1 августа
Из-за сокращения числа сотрудников консульские службы "не в состоянии обрабатывать хоть какое-то количество заявлений на выдачу виз".
Посол США в РоSSии Джон Салливан заявил о том, что с 1 августа Штаты перестанут оказывать консульские услуги в РоSSии. Это связано с сокращение штата сотрудников американских консульств, сообщил Салливан в комментарии росСМИ "Дождь".
"После 1 августа у нас здесь будет работать очень мало людей, из-за чего мы не сможем оказывать консульские услуги, в которых, как я знаю, так нуждаются и американцы, и русские. Это повлечет серьезные последствия личного характера для семей, а также коммерческие последствия для предприятий - как американских, так и роSSийских", - сказал Салливан
Он добавил, что из-за сокращения числа сотрудников консульские службы "не в состоянии обрабатывать хоть какое-то количество заявлений на выдачу виз".
Напомним, в апреле этого года РоSSия заявила о высылке 10 американских дипломатов и запрет на наем россиян и сотрудников третьих стран. Ранее в американских дипучреждениях в РоSSии работало около 1000 россиян, но РФ в ответ на американские санкции решила урезать штаты до 450.
С весны послы США и РоSSии были отозваны в свои страны, но на встрече президентов Джо Байдена и Владимира Путина было договорено о возвращении. Посол РоSSии вернулся в Штаты 20 июня, американский посол в РоSSию - 24 июня.