США нанесли авиаудары по объектам военизированных группировок на границе Ирака и Сирии

Вооруженные силы США вечером 27 июня нанесли оборонительные высокоточные авиаудары по объектам военизированных группировок, которые поддерживает Иран , в районе границы Ирака и Сирии. Эти объекты используются повстанцами, которые с помощью БПЛА атакуют американский персонал и объекты в Ираке, говорится в сообщении Минобороны США .

В частности, американцы атаковали хранилища оружия в двух местах в Сирии и в одном - в Ираке, которые лежат неподалеку от границы между странами. В США заявили, что эти хранилища использовались "Катаиб Хезболла" (КХ) и "Катаиб Саид аль-Шухада".

В Минобороны США подчеркнули, что эти удары свидетельствуют о готовности президента Джо Байдена защищать американский персонал.

"Учитывая длительную серию атак поддерживаемых Ираном группировок, направленных на интересы США в Ираке, президент распорядился о дальнейших военных действиях для предотвращения и сдерживания таких атак. Мы находимся в Ираке по приглашению правительства с единственной целью - помочь иракским силам безопасности в их усилиях относительно разгрома ИГИЛ", - отметили в Минобороны.

В сообщении Пентагона добавили, что военные действовали согласно права на самооборону.

Напомним, что 16 февраля в Ираке неподалеку от международного аэропорта Эрбиль (Курдский регион), где расположена военная база США , вследствие атаки погиб один человек, еще девять (первоначально сообщалось о шести) человек были ранены.

8 января американскую авиабазу, расположенную рядом с городом Аль-Асад в Ираке, и базу американских коалиционных сил в Эрбиле обстреляли ракетами. По данным Пентагона, Иран выпустил по меньшей мере десяток ракет.

В ответ на это американские войска 25 февраля по распоряжению президента Джо Байдена нанесли авиаудары по нескольким объектам на востоке Сирии. Эти объекты поддерживаются иранскими повстанцами.