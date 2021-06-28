Зеленский внес как внеочередной законопроект о Большом Государственном Гербе Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внес неотложный законопроект о Большом Государственном гербе. Об этом он сообщил во время выступления на торжественном заседании Верховной Рады по случаю Дня Конституции Украины.

"Все эти годы существует только один незакрытый вопрос. Единый государственный символ прямо предусмотрен Конституцией, которого до сих пор не существует. Это Большой герб Украины. За все годы было много конкурсов, споров, но ссоры, мнения разные, видение - это нормально. Это демократия. Я думаю, что в год 30-летия независимости в 25-летие Конституции нужно в этом вопросе наконец поставить точку. Поэтому в соответствии со ст. 93 Конституции вношу на рассмотрение Верховной Рады законопроект о Большом Государственном гербе Украины и определяю его как неотложный", - заявил президент.

Документ будет рассмотрен во внеочередном порядке. Законопроект будет докладывать первый президент Украины Леонид Кравчук.

Напомним, что Малым Государственным Гербом Украины является Тризуб. Он был утвержден в феврале 1992 года и определялся как главный элемент Большого герба. Однако Большого Герба Украина до сих пор не получила. Геральдисты разработали несколько сотен эскизов, однако ни один из них не был утвержден.

В Конституции Тризуб утвержден как главный элемент большого Государственного Герба. В 1996 году Конституционная комиссия предлагала вписать в окончательный проект Основного закона только один герб, однако в последний момент наличие большого герба было утверждено в 20-й статье.

5 августа 2020 года Рада проголосовала за объявление конкурса на лучший эскиз Большого Государственного Герба. Этот конкурс является уже четвертым, на котором выбирали лучший эскиз.

Затем Кабмин установил 100 тыс. гривен премии за лучший эскиз большого Государственного Герба. Министерству культуры поручено обеспечить проведение конкурса, а также общественное обсуждение эскиза. 19 ноября Организационный комитет по подготовке и проведению конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба Украины объявил победителей.

Эскиз-победитель содержит обязательные элементы для большого Государственного Герба, в частности: герб Войска Запорожского, воина-казака, рыцаря с мушкетом и Знака Княжеского Государства Владимира Великого, то есть малый Государственный герб.