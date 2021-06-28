Наемники под видом безоружных военных советников вели правительственные войска в бой во время наступления для вытеснения повстанцев.

РоSSийские наемники в Центральноафриканской республике во время военной операции в начале этого года убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети. Об этом говорится в расследовании Организации Объединенных Наций, пишет New York Times.

Обвинения в преступлениях описаны в отчете Совбеза ООН , который есть в распоряжении медиа. В нем говорится, что наемники из РоSSии под видом безоружных военных советников вели правительственные войска в бой во время наступления для вытеснения повстанцев из нескольких городов в январе и феврале. Боевики не просто злоупотребляли положением, но и дислоцировались в крупных горнодобывающих центрах страны с большими запасами алмазов.

Нарушения роSSийский военных и солдат союзных войск "включали случаи чрезмерного применения силы, убийства, захват школ и масштабные грабежи». В декабре 2020 года роSSийские службы обстреляли грузовик у блокпоста в г. Гримар, в результате чего погибли трое мирных жителей, еще 15 были ранены. В феврале россияне вместе с союзными войсками осуществили атаку на мечеть Аль-Таква в Бамбари, где среди верующих скрывались повстанцы. Как минимум шесть мирных жителей были убиты во время штурма мечети.

Также известно об убийстве русскими военными пятерых мирных жителей.

РоSSияне отрицают огонь по мирным жителям и любые злоупотребления. Официально этот отчет ООН планируют обнародовать на этой неделе.

Гражданская война в ЦАР продолжается уже почти десять лет. РоSSияне отправили свои силы в ЦАР еще в 2018 году и начали задумываться над обустройством военной базы в этой стране. СМИ писали, что туда отправили ЧВК "Вагнер".

Две трети территории ЦАР контролируют различные группировки повстанцев. В 2019 году правительство и повстанцы подписали мирное соглашение, но оно продержалось всего год - начались активные боевые столкновения. На фоне этого РоSSия начала укрепляться в ЦАР.

Они убивают и в Африке