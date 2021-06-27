К взрывам во Врбетице причастна РоSSия, другие версии не рассматриваются, - премьер Чехии

Тогда как президент страны считает нужным рассматривать различные версии событий во Врбетице.

К взрывам во Врбетице причастна РоSSия, другие версии не рассматриваются, - премьер Чехии
Андрей Бабіш
Фото: slovoidilo.ua

К взрывам боеприпасов на складах во Врбетице причастны спецслужбы РоSSийской Федерации. Других версий власти Чехии не рассматривают.

Об этом заявил Андрей Бабиш в эфире CNN Prima News, передает РБК-Украина.

По его словам, правительство страны убеждено, что к взрывам во Врбетице причастны именно роSSийские спецслужбы. И те, кто ищут другие причины трагедии, поступают плохо.

"Мы убеждены, что это было акцией роSSийских шпионов. Если кто-то говорит что-то другое, то это нехорошо", - говорит премьер-министр Чехии.

Он также отметил, что намерен обсудить с президентом Земаном расхождения во взглядах относительно версий случившегося во Врбетице.

Такое заявление Бабиша стало ответом на интервью президента Чехии Милоша Земана тому же телеканалу. В нем Земан заявил, что считает нужным рассматривать различные версии событий во Врбетице.

Напомним, 17 апреля полиция Чехии официально заявила о подозрениях в причастности к взрыву Александра Петрова и Руслана Боширова - двух россиян, агентов ГРУ, также известных как "туристы в Солсбери", подозреваемых в отравлении Скрипалей в Великобритании.

По информации медиа Чехии, взрыв на чешском складе боеприпасов в 2014 году состоялся, вероятнее всего, для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.

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