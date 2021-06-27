Минсоцполитики предлагает увеличить помощь при рождении ребенка до 50 тыс. гривен

В Верховную Раду подан законопроект, предусматривающий увеличение помощи при рождении ребенка с нынешних 41 с лишним тысячи гривен до 50 тысяч и индексацию этой суммы со временем.

Об этом министр социальной политики Марина Лазебная заявила в интервью Радио Свобода.

"Мы внесли законопроект перед 1 июня. Несправедливость возмущает. И хоть немножечко надо помогать людям. Еще в 2014 или в 2015 году зафиксировали помощь при рождении ребенка в 41 тыс. гривен, немножечко больше. Она не индексируется, не пересматривается. Она тоже обесценивается. Все в стране надо индексировать. Потому что это доход человека", - сказала она.

"Поэтому мы приняли такое решение, что, первое, она уже должна быть 50 тысяч гривен при рождении ребенка. 25% выдается сразу, а все остальное - частями. Но индексируется ежегодно", - сказала Лазебная.

По ее словам, если парламент примет этот закон, увеличенная помощь будет выплачиваться с января 2022 года.

Сейчас помощь при рождении и на детей до 3-летнего возраста составляет 41 280 гривен: сначала выплачивается единовременно 10 320 гривен, а остальная сумма делится по 860 гривен на следующие 36 месяцев, до 3-летнего возраста.