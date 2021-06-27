Наемники РФ ранили украинского военного неподалеку от Старогнатовки

Враг четыре раза нарушил режим прекращения огня.

Наемники РФ ранили украинского военного неподалеку от Старогнатовки
Фото: Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North”

С начала суток в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны роSSийских оккупантов.

В результате вражеского обстрела ранен украинский военный, информирует пресс-центр ООС.

Так, вблизи поселка Шумы враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

Неподалеку от Старогнатовки роSSийские оккупанты произвели обстрел из автоматических станковых гранатометов.

"В результате вражеского огня один военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное", - говорится в вечерней сводке.

На Приазовье, неподалеку от Водяного, противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"На севере Луганщины зафиксирован пролет вражеского БПЛА (типа «Орлан-10») с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был своевременно подавлен средствами РЭБ", - информируют в пресс-центре ООС.

Напомним, в течение субботы, 26 июня, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты 15 раз нарушили режим прекращения огня. Вблизи Песков погиб старший солдат 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени гетмана Ивана Выговского Андрей Гонар.

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