Наемники РФ ранили украинского военного неподалеку от Старогнатовки
Враг четыре раза нарушил режим прекращения огня.
С начала суток в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны роSSийских оккупантов.
В результате вражеского обстрела ранен украинский военный, информирует пресс-центр ООС.
Так, вблизи поселка Шумы враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.
Неподалеку от Старогнатовки роSSийские оккупанты произвели обстрел из автоматических станковых гранатометов.
"В результате вражеского огня один военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное", - говорится в вечерней сводке.
На Приазовье, неподалеку от Водяного, противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
"На севере Луганщины зафиксирован пролет вражеского БПЛА (типа «Орлан-10») с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был своевременно подавлен средствами РЭБ", - информируют в пресс-центре ООС.
Напомним, в течение субботы, 26 июня, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты 15 раз нарушили режим прекращения огня. Вблизи Песков погиб старший солдат 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени гетмана Ивана Выговского Андрей Гонар.