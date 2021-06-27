Шмыгаль поделился планами договориться с Евросоюзом о пяти "безвизах"

В ближайшие несколько лет Украина планирует договориться с Евросоюзом о пяти "безвизах" в разных сферах.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Руководитель правительства объяснил, что речь идет о "промышленном безвизе", "авиационном безвизе", "цифровом безвизе", "энергетическом безвизе" и "таможенном безвизе".

"Промышленный безвиз" (соглашение АСАА) позволит производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя. Подписание этого безвиза может произойти в ближайший год.

"Авиационный безвиз" (соглашение об Общем авиационном пространстве) позволит украинским авиаперевозчикам получить расширенный доступ на рынок ЕС , в то время как европейские компании зайдут в Украину. По словам Шмыгаля, есть все надежды, что это соглашение также будет подписано в этом году.

"Таможенный безвиз" - присоединение к Конвенции о процедуре общего транзита будет означать уменьшение пространства для мошенничества в области таможенной стоимости, а "также упрощение работы таможни для белого бизнеса".

"Энергетический безвиз" с ЕС - это отделение от энергосистемы с Беларусью и Россией и присоединение к европейской энергосети ENTSO-E. Власти планируют, что такое присоединение произойдет уже в 2023 году.

"Цифровой безвиз", или присоединение к цифровому рынку ЕС , эксперты оценивают в несколько миллиардов долларов для экономики страны. "В 2020 году Минцифры была разработана Дорожная карта интеграции в такой рынок", - отметил Денис Шмыгаль.