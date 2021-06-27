В СБУ объяснили, почему Киркорова забрали из "черного списка"

Служба безопасности дополнительно проработает вопрос.

В СБУ объяснили, почему Киркорова забрали из "черного списка"
Фото: star-road.ru

СБУ рекомендовала исключить роSSийского певца Филиппа Киркорова из перечня лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины, из-за наличия судебных прецедентов.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на СБУ.

"В связи с разъяснением Министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП) от 24 июня 2021 года, в котором отмечается наличие судебных прецедентов по указанным вопросам, Службе безопасности Украины требуется дополнительная обработка данного вопроса", - говорится в комментарии.

Напомним, 23 июня Министерство культуры по представлению СБУ включило роSSийского певца Филиппа Киркорова в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

24 июня в СБУ объяснили, что Киркорову запретили въезд в Украину из-за его поддержки оккупации Крыма Россией.

В воскресенье, 27 июня, Минкультуры опять же по обращению СБУ исключило россиянина из этого списка.

В январе Литва запретила Киркорову въезд на пять лет. Причиной стало публичное оправдание им оккупации Крыма.

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