В СБУ объяснили, почему Киркорова забрали из "черного списка"
Служба безопасности дополнительно проработает вопрос.
СБУ рекомендовала исключить роSSийского певца Филиппа Киркорова из перечня лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины, из-за наличия судебных прецедентов.
Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на СБУ.
"В связи с разъяснением Министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП) от 24 июня 2021 года, в котором отмечается наличие судебных прецедентов по указанным вопросам, Службе безопасности Украины требуется дополнительная обработка данного вопроса", - говорится в комментарии.
Напомним, 23 июня Министерство культуры по представлению СБУ включило роSSийского певца Филиппа Киркорова в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.
24 июня в СБУ объяснили, что Киркорову запретили въезд в Украину из-за его поддержки оккупации Крыма Россией.
В воскресенье, 27 июня, Минкультуры опять же по обращению СБУ исключило россиянина из этого списка.
В январе Литва запретила Киркорову въезд на пять лет. Причиной стало публичное оправдание им оккупации Крыма.