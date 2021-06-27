Иран заявил, что никогда не предоставит МАГАТЭ фото с ряда ядерных проектов

Иран заявил, что никогда не предоставит Международной организации атомной энергии фотографий изнутри ряда своих ядерных объектов из-за окончания действия соглашения.

Об этом пишет Радио Свобода.

"Все данные и изображения останутся в руках Ирана", - заявил спикер иранского парламента Могаммад Багер Галибаф.

МАГАТЭ и Тегеран заключили соглашение о мониторинге в феврале, позже его силу продлили еще на месяц - до 24 июня. Договоренность имела целью ослабить последствия отказа Ирана от сотрудничества с ядерным агентством ООН и предусматривала мониторинг определенной деятельности Ирана, который иначе был бы прекращен сразу. В частности, по договоренности МАГАТЭ получало и анализировало фотографии с камер наблюдения, установленных на иранских ядерных объектах.

Иран в настоящее время ведет непрямые переговоры с США о возобновлении действия многосторонней ядерной сделки 2015 года, которая ограничивала ядерную программу Ирана в обмен на снятие международных санкций.

Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году односторонне вывел свою страну из этого соглашения и возобновил санкции против Ирана, а затем еще несколько раз усиливал их. Тегеран в ответ начал демонстративно нарушать все новые пункты соглашения.

Нынешний президент США Джо Байден давал понять, что США хотят вновь вернуться к этому соглашению, но при условии, что Тегеран сначала вернется к его строгому соблюдению. В Иране взамен требуют прекращения санкций США как предпосылки возвращения страны к выполнению соглашения.

Напомним, Иран превысил разрешенный объем обогащенного урана в 16 раз.

Израиль обеспокоен “ядерными амбициями” победителя президентских выборов в Иране, ультраконсерватора Ибрагима Раиси.