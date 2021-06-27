Киркорова исключили из списка лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины

МКИП исключила Киркорова из этого списка на основании обращения СБУ.

Киркорова исключили из списка лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины
Фото: ntv.ru

Министерство культуры и информационной политики на обращение СБУ исключает роSSийского певца Филиппа Киркорова из списка лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины.

Об этом говорится на сайте МКИП.

"Согласно новому письму Службы безопасности Украины с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Филиппа Киркорова в предыдущий список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, - МКИП исключает Киркорова из этого списка", - говорится в сообщении.

Поэтому приказ Министерства культуры и информационной политики Украины от 22 июня 2021 года № 446 "Об обновлении перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения Службы безопасности Украины и его обнародовании на официальном веб-сайте" отменяется.

Оба приказа, как о включении, так и об отмене включения, выданы на основании соответствующих писем СБУ. Они в соответствии со ст. 15 закона "О кинематографии" предусматривают безусловность действий МКИП о включении или исключении граждан иностранных государств из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

"Включая или исключая тех или иных лиц из перечня, министерство осуществляет только административное техническое действие относительно обнародования определенным законодательством способом решений компетентных органов (в данном случае СБУ) о квалифицировании действий иностранных граждан, которые приводят к их включению в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности", - пояснили в министерстве.

При этом в качестве причины включения, так и причины исключения лиц из списка СБУ в своих письмах к МКИП не отмечает.

Напомним, 24 июня Министерство культуры по представлению СБУ включило роSSийского певца Филиппа Киркорова в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

В январе Литва запретила Киркорову въезд на пять лет. Причиной стало публичное оправдание им оккупации Крыма.

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