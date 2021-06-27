Во Франции продолжается второй тур выборов в региональные парламенты

Результаты второго тура местных выборов ожидаются после закрытия последних избирательных участков в 20:00.

Во Франции продолжается второй тур выборов в региональные парламенты
Фото: ЕРА/UPG

Во Франции продолжается второй тур выборов в региональные советы (парламенты) и органы местного самоуправления.

Об этом пишет Немецкая волна.

Второй тур 27 июня организовали из-за того, что во многих местах ни один кандидат не набрал необходимого абсолютного большинства голосов в первом туре. Тогда также зарегистрировали рекордно низкую явку избирателей – 33%.

Она является самой низкой за весь послевоенный период для местных выборов во Франции.

Низкая явка способствовала усилению позиций консерваторов и ослаблению правых популистов из партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" (прежнее название: "Национальный фронт"), а также представителей политсилы президента Франции Эммануэля Макрона "Республика на марше".

Несмотря на низкие показатели, партия правопопулистки Ле Пен имеет шанс победить в южном регионе Франции Прованс-Альпы-Лазурный берег. Впрочем, другие политсилы разрабатывают договоренности о коалиции с консерваторами, чтобы избежать победы кандидата от партии Ле Пен. Между тем, социологи рассчитывают на повторную низкую явку.

Пресс-секретарь правительства связала отсутствие избирателей на участках с пандемией коронавируса.

Результаты второго тура местных выборов ожидаются после закрытия последних избирательных участков в 20:00 по местному времени.

Напомним, эти выборы являются важным этапом перед президентскими выборами в апреле 2022 года и должны определить настроения избирателей. Выборы должны определить, насколько сильны позиции правопопулистской партии "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен. Она станет основным конкурентом действующего президента Франции Эммануэля Макрона на выборах президента.

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