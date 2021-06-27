Британский министр здравоохранения подал в отставку из-за поцелуя с коллегой и нарушение соцдистанции

Новым министром здравоохранения вместо Мэтта Хэнкока назначили Саджида Джавида.

Министр здравоохранения Великобритании Метт Генкок подал в отставку из-за поцелуя с коллегой, которым нарушил рекомендации по социальной дистанции.

Об этом пишет bbc.com.

В письме к премьер-министру он сказал, что правительство "обязано людям, которые так много пожертвовали в этой пандемии, быть честными, когда мы их подвели".

pic.twitter.com/ahnqHy6yT9

— Matt Hancock (@MattHancock) June 26, 2021

I have resigned as Health Secretary pic.twitter.com/eyWi1AA19i

— Matt Hancock (@MattHancock) June 26, 2021

Новым министром здравоохранения назначен Саджида Джавида, который в 2019-2020 годах занимал должность министра финансов. До этого он работал министром внутренних дел.

На Хэнкока начали давить, чтобы он ушел с должности после того, как Sun опубликовал фотографии, а затем видео, на котором он целуется с Джиной Коладанджело, которая также работает в министерстве здравоохранения. Они оба женаты и имеют детей.

В офисе британского премьера отметили, что Хэнкок сам решил уйти и премьер-министр его к этому не побуждал. Коладанджело также уйдет с должности неисполнительного директора департамента здравоохранения.

Отметим, в начале пандемии Хэнкок осудил поведение ученого-эпидемиолога Нила Фергюсона, который встречался с женщиной, несмотря на карантин.

Тогда Фергюсон вынужден был из-за этого уйти в отставку из антиковидного совета правительства. А Хэнкок тогда назвал поступок ученого "странным" и говорил, что в дальнейшем занимать должность правительственного советника профессор "просто не может".

Мунира Уилсон, которая отвечает в Лейбористской партии за здравоохранение, добавила, что министр грубо нарушил свои собственные правила о социальном дистанцировании в общественных местах.

"И это он запрещал семьям обнимать своих любимых, а сам в это время делал, что хотел, прямо на своем рабочем месте", - заявила она.

В правительстве заявили, что назначение Коладанджело на ее должность соответствовало всем стандартным процедурам, и правила никто не нарушал.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковидуНардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковиду
США призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцевСША призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцев
РоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном мореРоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном море
Американский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное мореАмериканский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море
Кулеба отметил необходимость усиления взаимодействия НАТО с Украиной в Черном море
Блок рекламы


Похожие новости
Минобороны фюрера РФ назвало британский эсминец "жирной целью" для роSSийских ракетМинобороны фюрера РФ назвало британский эсминец "жирной целью" для роSSийских ракет
Разумков не собирается уходить в отставкуРазумков не собирается уходить в отставку
МИД Украины вызывает послов Германии и Франции из-за предложений стран возобновить саммиты РоSSия-ЕСМИД Украины вызывает послов Германии и Франции из-за предложений стран возобновить саммиты РоSSия-ЕС
На саммите ЕС произошел скандал из-за венгерского закона о запрете "гей-пропаганды"На саммите ЕС произошел скандал из-за венгерского закона о запрете "гей-пропаганды"
Суд отправил под арест экс-министра РудьковскогоСуд отправил под арест экс-министра Рудьковского
Премьер-министр Нидерландов исключил свое участие в возможном саммите с ПутинымПремьер-министр Нидерландов исключил свое участие в возможном саммите с Путиным
Лукашенко запретил предприятиям сокращать производство из-за санкций "мерзавцев по ту сторону границы"Лукашенко запретил предприятиям сокращать производство из-за санкций "мерзавцев по ту сторону границы"
ВВС США дважды поднимали истребители F-22 из-за роSSийских учений около ГавайевВВС США дважды поднимали истребители F-22 из-за роSSийских учений около Гавайев
Мустафа Найем после увольнения из "Укроборонпрома" стал советником министра инфраструктурыМустафа Найем после увольнения из "Укроборонпрома" стал советником министра инфраструктуры
МИД посоветовал избегать поездок в РоSSию, Индию, Великобританию и Португалию из-за коронавирусаМИД посоветовал избегать поездок в РоSSию, Индию, Великобританию и Португалию из-за коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости