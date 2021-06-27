Британский министр здравоохранения подал в отставку из-за поцелуя с коллегой и нарушение соцдистанции

Новым министром здравоохранения назначен Саджида Джавида, который в 2019-2020 годах занимал должность министра финансов. До этого он работал министром внутренних дел.
На Хэнкока начали давить, чтобы он ушел с должности после того, как Sun опубликовал фотографии, а затем видео, на котором он целуется с Джиной Коладанджело, которая также работает в министерстве здравоохранения. Они оба женаты и имеют детей.
В офисе британского премьера отметили, что Хэнкок сам решил уйти и премьер-министр его к этому не побуждал. Коладанджело также уйдет с должности неисполнительного директора департамента здравоохранения.
Отметим, в начале пандемии Хэнкок осудил поведение ученого-эпидемиолога Нила Фергюсона, который встречался с женщиной, несмотря на карантин.
Тогда Фергюсон вынужден был из-за этого уйти в отставку из антиковидного совета правительства. А Хэнкок тогда назвал поступок ученого "странным" и говорил, что в дальнейшем занимать должность правительственного советника профессор "просто не может".
Мунира Уилсон, которая отвечает в Лейбористской партии за здравоохранение, добавила, что министр грубо нарушил свои собственные правила о социальном дистанцировании в общественных местах.
"И это он запрещал семьям обнимать своих любимых, а сам в это время делал, что хотел, прямо на своем рабочем месте", - заявила она.
В правительстве заявили, что назначение Коладанджело на ее должность соответствовало всем стандартным процедурам, и правила никто не нарушал.