Прохождение корабля было продуманным решением британского правительства для демонстрации поддержки Украины, несмотря на возможные риски, говорится в документе.

В Великобритании в графстве Кент нашли 50 страниц секретных документов британского министерства обороны о подготовке прохода британского эсминца HMS Defender украинскими территориальными водами возле Крыма.

Документы нашли на автобусной остановке намокшей кучей. Неизвестный мужчина передал их BBC.

Представитель Министерства обороны рассказал, что конфиденциальные документы потерял их работник. В министерстве ситуацию не комментируют, однако считается, что электронные письма и презентации "вышли" PowerPoint офиса топ-чиновника министерства обороны. Миссию под названием "Op Ditroite" обсуждали на высоком уровне еще в понедельник, 21 июня. В частности, говорили о реакции РоSSии, если HMS Defender подойдет близко к Крыму. Предлагалось два варианта маршрута. Первый - "безопасный и профессиональный прямой транзит из Одессы в Батуми", который "даст возможность взаимодействовать с украинским правительством ... в водах, которые Великобритания признает украинскими территориальными водами".

Фото: bbc.com

Были изложены три потенциальные реакции РоSSии: от "безопасной и профессиональной" до "ни безопасной, ни профессиональной".

Альтернативный путь, который бы позволил избежать конфронтации, предлагался вне за спорных вод. Однако в таком случае РоSSия могла бы представить это как доказательство того, что Великобритания с опозданием приняла претензии Москвы на территориальные воды Крыма.

"На фоне споров, вызванных миссией HMS Defender, обнаруженные в Кенте документы подтверждают, что прохождение через СРР было продуманным решением британского правительства для демонстрации поддержки Украины, несмотря на возможные риски", - говорится в сообщении.

BBC отмечает, что это, безусловно, было использование военного корабля для достижения дипломатических целей. Но его основной целью было заявление о свободе судоходства и четкое подтверждение суверенитета Украины после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, проход иностранного судна рассматривают как "невинный", когда "это не вредит миру, доброму порядку или безопасности прибрежного государства". В глазах большинства мира этим государством является Украина, а не РоSSия.

Фото: bbc.com

Кроме эсминца, пакет документов также содержал информацию о британских кампаниях по экспорту оружия и наблюдения за первыми месяцами пребывания на посту президента Джо Байдена. Эти материалы имеют сравнительно низкий уровень секретности.

Более секретными были документы о планах возможного военного присутствия британцев в Афганистане после окончания там операции НАТО под руководством США .

Напомним, 23 июня министерство обороны РоSSии сообщило о "серии предупредительных выстрелов" в сторону британского эсминца HMS Defender в Черном море, а также о предупредительном бомбометании с воздуха по курсу корабля, который якобы "пересек государственную границу" РФ вблизи Крыма. После этого британский корабль покинул акваторию аннексированного РФ Крымского полуострова, уверяли в Москве.

Официальный Лондон в тот же день опроверг это сообщение.

В Минобороны РФ заявили о готовности "бомбить" все корабли, которые "вторгнутся". Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что эсминец двигался в украинских водах и законно находился вблизи Крыма. Он также отметил, что Великобритания не признает аннексии Крыма, который является частью суверенной украинской территории.

Минобороны Украины отреагировало на инцидент, назвав его серьезным нарушением международного права.