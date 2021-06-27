Николенко: РоSSийская паспортизация - испытанное средство распространения шовинистической идеологии «русского мира»

Предоставление жителям ОРДЛО роSSийского гражданства сознательно разрушает Минские договоренности, логика которых заключается в восстановлении суверенитета Украины и мирной реинтеграции временно оккупированных территорий.

Об этом в комментарии Lb.ua заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, комментируя заявление МИД РоSSии относительно раздачи роSSийских паспортов в ОРДЛО.

В роSSийском ведомстве "обратили внимание на высказывания Президента Украины, который 24 июня в интервью телеканалу "1 + 1" обвинил РоSSию в выдаче жителям Донбасса роSSийских паспортов и нарушении тем самым логики Минских соглашений".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "логику и претензии В. Зеленского понять трудно. Хорошо известно, что предоставление гражданства является суверенной прерогативой суверенных государств. Международным правом каких-либо ограничений на этот счет не устанавливается".

"Мы не раз говорили, что предоставление жителям Донбасса роSSийского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введенной Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую, согласно Минским соглашениям, он должен снять. Из-за того, что Киев этого не делает, жителей Донецка и Луганска уже семь лет ограничивают в правах. Таким образом, гуманитарный жест РоSSии является прямым следствием невыполнения Украиной своих обязательств по Минским соглашениям", - говорится в ее заявлении.

Николенко заявил, что "можно только посочувствовать МИД РоSSийской Федерации, которому "трудно понять "последствия деструктивной роSSийской политики".

"РоSSийская паспортизация - испытанное средство распространения шовинистической идеологии «русского мира», элемент роSSийских гибридных тактик против соседних государств. Под видом "защиты роSSийских соотечественников" войска РоSSии оккупировали части территорий Грузии и Украины, роSSийские спецслужбы беспрестанно вмешиваются во внутренние дела стран Балтии", - говорится в его ответе.

Он напомнил, что в апреле 2019 года Украина и международное сообщество, в частности члены Совбеза ООН , осудили решение РФ ввести упрощенный порядок предоставления роSSийского гражданства украинцев на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. По данным украинских дипломатов, за два года более полумиллиона местных жителей получили роSSийские паспорта.

По словам Николенко, таким шагом РоSSия сознательно разрушает Минские договоренности, логика которых заключается в восстановлении суверенитета Украины и мирной реинтеграции временно оккупированных территорий. "Вместо этого роSSийская сторона продолжает закреплять результаты своей оккупации, затягивает контролируемые ею украинские территории в свое политическое, экономическое, электоральное, социальное и культурное пространство. В таких условиях шумные призывы роSSийских чиновников о якобы нежелании Украины достичь прогресса в Минском процессе выглядят особенно циничными и такими, которые не имеют ничего общего с реальностью", - отметил спикер.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба неоднократно подчеркивал, что международное сообщество должно жестче отреагировать на раздачу роSSийских паспортов на Донбассе. Даже после его реинтеграции РоSSия будет пытаться разыграть "карту роSSийского гражданства". "Фактически, это - роSSийская бомба замедленного действия. Нужны скоординированные шаги, в частности санкционного характера, чтобы ее обезвредить", - подчеркнул Николенко.

РФ наконец должна начать выполнять взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей и Нормандского формата на основе полного уважения к суверенитету Украины, соблюдения требований украинского законодательства и норм международного права, подытожил представитель украинского МИД .

Напомним, в мае Президент Владимир Зеленский заявил, что считает выдачу роSSийских паспортов жителям временно оккупированных территорий первым шагом к аннексии.

В ОРДЛО, по предварительным данным, проживают около 1,6 млн жителей, однако точных данных не знает никто. Ранее сообщалось, что больше, чем полмиллиона жителей, которые получили роSSийские паспорта, примут участие в выборах в Госдуму РФ .

Весной 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи роSSийского гражданства жителям ОРДЛО и украинцам, которые жили в Крыму и на Донбассе до весны 2014 года. Позже Путин расширил упрощенную выдачу роSSийских паспортов на весь Донбасс.

МИД Украины заявил, что роSSийские паспорта, выданные жителям ОРДЛО, будут недействительными и назвал указы Путина "никчемными".