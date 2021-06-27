Порошенко в годовщину подписания Соглашения об ассоциации: это живой инструмент достижения критериев членства в Евросоюзе

Соглашение является дорожной картой реформ в Украине, комплексным содержанием государственной политики, в основу которой положены демократические ценности, общественное развитие и благосостояние.

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поздравил всех украинцев с годовщиной подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

"С гордостью вспоминаю, как семь лет назад в Брюсселе имел честь поставить свою подпись «символической ручкой Вильнюсского саммита» под экономической частью Соглашения", - цитирует сообщение Порошенко в Facebook пресс-служба партии.

Соглашение является дорожной картой реформ в Украине, комплексным содержанием государственной политики, в основу которой положены демократические ценности, общественное развитие и благосостояние, лучшие европейские политические, экономические и социальные стандарты жизни - отмечает Порошенко.

"Я горжусь тем, что за то короткое время, которое наша команда сопровождала выполнения Соглашения, а это около двух лет, нам удалось обеспечить выполнение более 40% Соглашения об ассоциации. Мы умели и знали, как делать реформы. И многое из того, чем сейчас щеголяет нынешняя власть, начинали мы: это и энергетический союз, и углубленное таможенное сотрудничество, и единый цифровой рынок и усиление сотрудничества в сфере юстиции, свободы и безопасности, и многое другое", - отмечает пятый президент.

"Сегодня мы поддерживаем инициативу о содержательном обновлении Соглашения об ассоциации как в части экономической интеграции, так и секторальных политик. Соглашение - живой инструмент, который должен привести нас к достижению критериев членства в Евросоюзе ", - убежден Петр Порошенко.

В партии заявили, что "Европейская Солидарность" всегда будет поддерживать все законопроекты, которые будут способствовать выполнению Соглашения и продвижению нашим европейским курсом.