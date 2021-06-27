Оккупанты 16 раз нарушили режим прекращения огня.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил сегодня нет.

Оккупанты 16 раз нарушили режим прекращения огня.
Фото: ukrinform.ua

В течение субботы, 26 июня, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Вблизи населенного пункта Пески противник трижды вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибров и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела один украинский военный - старший солдат 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени гетмана Ивана Выговского Андрей Гонар - получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

Неподалеку от Гнутового враг дважды обстреливал украинских защитников из минометов 120-го и 82-го калибров.

В районе населенного пункта Талаковка противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.

У Красногоровки роSSийские оккупанты трижды обстреливали наши позиции из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Новомихайловки вооруженные формирования РоSSийской Федерации вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а у Старогнатовки - из стрелкового оружия.

Вблизи Новгородского враг обстреливал украинских защитников из вооружения БМП-1.

Неподалеку от Золотого-4 роSSийские наемники совершили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

У Широкино роSSийские оккупанты обстреливали наших военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Красногоровки был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

По состоянию на 07:00 воскресенье, 27 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Вблизи поселка Шумы враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил сегодня нет.

Напомним, в течение пятницы, 25 июня, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.

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