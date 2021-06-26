Зеленский записал видеообращение к кандидатам в канцлеры Германии и поставил им ряд вопросов

"Выборы в Бундестаг имеют значение для нас, ведь Германия - это наш ключевой партнер".

Президент Владимир Зеленский принял участие в панельной дискуссии на тему: "Роль Германии в мире", организованной Мюнхенской конференцией по безопасности (MSC), во время которой обратился к кандидатам на должность Федерального канцлера Германии.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

В своем видеообращении Зеленский отметил, что 26 сентября станет важным днем не только для них, но и для Украины.

"Выборы в Бундестаг имеют значение для нас, ведь Германия - это наш ключевой партнер. Это важная сторона Нормандского формата и наш союзник на пути к европейскому сообществу", - отметил президент и добавил, что именно поэтому видение будущего Федерального канцлера политики в отношении Украины является крайне важным для него лично.

Также Зеленский обратился к кандидатам с рядом вопросов.

"Согласны ли вы, что европейский проект не будет завершен и полноценным без Украины? Согласны ли вы, что путь Украины в Европу должен быть дорогой с двусторонним движением? От Революции Достоинства, когда сотни украинцев отдали свои жизни за европейский выбор, прошло семь лет. Не устала ли Европа так долго скрываться от вопроса членства Украины в ЕС ? И не пора от дипломатических уходов перейти к четким ответам, условиям, шагам и срокам?", - поинтересовался президент.

Зеленский напомнил, что к государственным границам Украины стянуто около 100 тысяч роSSийских военных. В этой ситуации все европейские лидеры поддерживают предоставление нашей стране надлежащих гарантий безопасности, но в то же время Украина не является членом НАТО.

"Поэтому, если мы не в НАТО, о каких именно гарантиях идет речь?", - также спросил он.

Президент поинтересовался мнением кандидатов о поддержке проекта "Северный поток - 2".

"Как вы думаете, аннексия Россией Крыма и война на востоке Украины, более 14 тысяч погибших в войне на Донбассе и полтора миллиона людей, которые вынуждены покинуть свои дома, - все это является достаточными причинами, чтобы не рассматривать всерьез идею восстановления саммитов ЕС - РоSSия до восстановления территориальной целостности Украины?", - спросил наконец Зеленский.

Участие в дискуссии приняли председатель Христианско-демократического союза (ХДС), премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, вице-канцлер - федеральный министр финансов Германии (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) Олаф Шольц и сопредседатель партии Союз 90 / Зеленые Анналена Бербок.

Напомним, выборы канцлера ФРГ запланированы на осень 2021 года. Нынешний канцлер Ангела Меркель заявила, что не планирует остаться на пятый срок.