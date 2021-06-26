Зеленский записал видеообращение к кандидатам в канцлеры Германии и поставил им ряд вопросов

"Выборы в Бундестаг имеют значение для нас, ведь Германия - это наш ключевой партнер".

Зеленский записал видеообращение к кандидатам в канцлеры Германии и поставил им ряд вопросов
Владимир Зеленский
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский принял участие в панельной дискуссии на тему: "Роль Германии в мире", организованной Мюнхенской конференцией по безопасности (MSC), во время которой обратился к кандидатам на должность Федерального канцлера Германии.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

В своем видеообращении Зеленский отметил, что 26 сентября станет важным днем не только для них, но и для Украины.

"Выборы в Бундестаг имеют значение для нас, ведь Германия - это наш ключевой партнер. Это важная сторона Нормандского формата и наш союзник на пути к европейскому сообществу", - отметил президент и добавил, что именно поэтому видение будущего Федерального канцлера политики в отношении Украины является крайне важным для него лично.

Также Зеленский обратился к кандидатам с рядом вопросов.

"Согласны ли вы, что европейский проект не будет завершен и полноценным без Украины? Согласны ли вы, что путь Украины в Европу должен быть дорогой с двусторонним движением? От Революции Достоинства, когда сотни украинцев отдали свои жизни за европейский выбор, прошло семь лет. Не устала ли Европа так долго скрываться от вопроса членства Украины в ЕС? И не пора от дипломатических уходов перейти к четким ответам, условиям, шагам и срокам?", - поинтересовался президент.

Зеленский напомнил, что к государственным границам Украины стянуто около 100 тысяч роSSийских военных. В этой ситуации все европейские лидеры поддерживают предоставление нашей стране надлежащих гарантий безопасности, но в то же время Украина не является членом НАТО.

"Поэтому, если мы не в НАТО, о каких именно гарантиях идет речь?", - также спросил он.

Президент поинтересовался мнением кандидатов о поддержке проекта "Северный поток - 2".

"Как вы думаете, аннексия Россией Крыма и война на востоке Украины, более 14 тысяч погибших в войне на Донбассе и полтора миллиона людей, которые вынуждены покинуть свои дома, - все это является достаточными причинами, чтобы не рассматривать всерьез идею восстановления саммитов ЕС - РоSSия до восстановления территориальной целостности Украины?", - спросил наконец Зеленский.

Участие в дискуссии приняли председатель Христианско-демократического союза (ХДС), премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, вице-канцлер - федеральный министр финансов Германии (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) Олаф Шольц и сопредседатель партии Союз 90 / Зеленые Анналена Бербок.

Напомним, выборы канцлера ФРГ запланированы на осень 2021 года. Нынешний канцлер Ангела Меркель заявила, что не планирует остаться на пятый срок.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковидуНардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковиду
США призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцевСША призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцев
РоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном мореРоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном море
Кулеба отметил необходимость усиления взаимодействия НАТО с Украиной в Черном море
Израиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента ИранаИзраиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента Ирана
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский подписал скандальный закон, позволяющий пустить миллиарды гривен в обход "Прозорро"Зеленский подписал скандальный закон, позволяющий пустить миллиарды гривен в обход "Прозорро"
Посол Германии объяснила отказ продавать оружие Украине сложным историческим опытомПосол Германии объяснила отказ продавать оружие Украине сложным историческим опытом
Посол Германии о членстве Украины в НАТО: все боятся быть с РоSSией в прямой войнеПосол Германии о членстве Украины в НАТО: все боятся быть с РоSSией в прямой войне
Зеленский уволил трех членов НКРСИ и назначил пятерыхЗеленский уволил трех членов НКРСИ и назначил пятерых
Зеленский ввел в действие решение СНБО о развитии авиапромаЗеленский ввел в действие решение СНБО о развитии авиапрома
"Ермак пришел со мной, он уйдет со мной", - Зеленский"Ермак пришел со мной, он уйдет со мной", - Зеленский
МИД Украины вызывает послов Германии и Франции из-за предложений стран возобновить саммиты РоSSия-ЕСМИД Украины вызывает послов Германии и Франции из-за предложений стран возобновить саммиты РоSSия-ЕС
Зеленский считает, что Кличко начал президентскую кампаниюЗеленский считает, что Кличко начал президентскую кампанию
Зеленский: Порошенко не был заинтересован в окончании войныЗеленский: Порошенко не был заинтересован в окончании войны
Зеленский утверждает, что Конституционный суд находился под влиянием политических и бизнес-группЗеленский утверждает, что Конституционный суд находился под влиянием политических и бизнес-групп
Последние новости
Подгружаем последние новости