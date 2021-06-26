Американский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море

Американсканский ракетный эсминец USS Ross вошел в акваторию Черного моря для участия в ежегодных учениях Sea Breeze.

Об этом сообщается на сайте 6-го оперативного флота США .

Росс присоединится к 31 кораблю в Черном море для участия в морской части учений. Сценарий Sea Breeze предполагает объединение вооруженных сил из Северной и Южной Америки, Европы, Африки, Азии и Австралии, проверки различных боевых дисциплин на море, на суше и в воздухе, включая боевые действия на поверхности, противовоздушную оборону, методы обезвреживания боеприпасов и прочее.

"Участие USS Ross в морских учениях Sea Breeze в этом году ощутимо демонстрацией поддержки Украины со стороны США , что сейчас необходимо как никогда", - заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

"Это - часть постоянных обязательств, которые Соединенные Штаты и наши страны-члены НАТО и страны-партнеры взяли на себя с 1997 года по усилению морской безопасности в Черном море", - добавила она.

ТЕРМІНОВО: @USNavy Американський ракетний есмінець USS Ross прямує в Чорне море для участі у щорічних навчаннях @ExSeaBreeze з понад 30 країнами з усього світу.



Глобальне партнерство заради миру! #ExerciseSeaBreeze #SB21 #SeaBreeze https://t.co/RN6hAbu0xc — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 26, 2021

Напомним, 23 июня РоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном море. В посольстве РФ заявили, что учения Sea Breeze "поощряют милитаристские настроения в Киеве ".

В тот же день РоSSия заявила об открытии предупредительного огня по курсу эсминца Defender, который шел из Украины в Грузию мимо Крыма. Великобритания заявила, что расценила это как учебные стрельбы, однако корреспондент BBC, который был на борту эсминца во время перехода, сообщил, что роSSийские военные действительно выполняли небезопасные маневры возле корабля.

РоSSия угрожала открыть огонь, после чего действительно раздались звуки выстрелов. Бомбометания в репортаже BBC не было видно, хотя роSSийские самолеты летали рядом с Defender. По словам журналиста, в течение перехода из Украины в Грузию экипаж эсминца видел не менее 20 самолетов РФ . Некоторые из них пролетали "слишком близко".