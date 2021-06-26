Американский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море

Он примет участие в учениях Sea Breeze.

Американский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море
Эсминец USS Ross
Фото: c6f.navy.mil

Американсканский ракетный эсминец USS Ross вошел в акваторию Черного моря для участия в ежегодных учениях Sea Breeze.

Об этом сообщается на сайте 6-го оперативного флота США.

Росс присоединится к 31 кораблю в Черном море для участия в морской части учений. Сценарий Sea Breeze предполагает объединение вооруженных сил из Северной и Южной Америки, Европы, Африки, Азии и Австралии, проверки различных боевых дисциплин на море, на суше и в воздухе, включая боевые действия на поверхности, противовоздушную оборону, методы обезвреживания боеприпасов и прочее.

"Участие USS Ross в морских учениях Sea Breeze в этом году ощутимо демонстрацией поддержки Украины со стороны США, что сейчас необходимо как никогда", - заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

"Это - часть постоянных обязательств, которые Соединенные Штаты и наши страны-члены НАТО и страны-партнеры взяли на себя с 1997 года по усилению морской безопасности в Черном море", - добавила она.

ТЕРМІНОВО: @USNavy Американський ракетний есмінець USS Ross прямує в Чорне море для участі у щорічних навчаннях @ExSeaBreeze з понад 30 країнами з усього світу.

Глобальне партнерство заради миру!#ExerciseSeaBreeze #SB21 #SeaBreeze https://t.co/RN6hAbu0xc

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 26, 2021

Напомним, 23 июня РоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном море. В посольстве РФ заявили, что учения Sea Breeze "поощряют милитаристские настроения в Киеве".

В тот же день РоSSия заявила об открытии предупредительного огня по курсу эсминца Defender, который шел из Украины в Грузию мимо Крыма. Великобритания заявила, что расценила это как учебные стрельбы, однако корреспондент BBC, который был на борту эсминца во время перехода, сообщил, что роSSийские военные действительно выполняли небезопасные маневры возле корабля.

РоSSия угрожала открыть огонь, после чего действительно раздались звуки выстрелов. Бомбометания в репортаже BBC не было видно, хотя роSSийские самолеты летали рядом с Defender. По словам журналиста, в течение перехода из Украины в Грузию экипаж эсминца видел не менее 20 самолетов РФ. Некоторые из них пролетали "слишком близко".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующий день сказал, что эсминец HMS Defender законно находился в Черном море вблизи Крыма, а решение о прохождении судна вблизи оккупированного Россией полуострова принимал лично премьер.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковидуНардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковиду
США призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцевСША призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцев
РоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном мореРоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном море
Кулеба отметил необходимость усиления взаимодействия НАТО с Украиной в Черном море
Израиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента ИранаИзраиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента Ирана
Блок рекламы


Похожие новости
Минобороны фюрера РФ назвало британский эсминец "жирной целью" для роSSийских ракетМинобороны фюрера РФ назвало британский эсминец "жирной целью" для роSSийских ракет
Модераторы от ОБСЕ Морель и Фриш покидают "минский процесс", - ГармашМодераторы от ОБСЕ Морель и Фриш покидают "минский процесс", - Гармаш
Минобороны Украины отреагировало на инцидент с британским эсминцем в Черном мореМинобороны Украины отреагировало на инцидент с британским эсминцем в Черном море
Кулеба отметил необходимость усиления взаимодействия НАТО с Украиной в Черном море
РоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном мореРоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном море
Черное море не должно быть "роSSийским озером", как бы этого ни хотелось соседу-агрессору, - ДаниловЧерное море не должно быть "роSSийским озером", как бы этого ни хотелось соседу-агрессору, - Данилов
В Черном море украинские военные провели тактические учения по стандартам НАТОВ Черном море украинские военные провели тактические учения по стандартам НАТО
Вирастюк вошел во фракцию "Слуга народа"Вирастюк вошел во фракцию "Слуга народа"
США отправили эсминец Laboon в Черное мореСША отправили эсминец Laboon в Черное море
В МИД призвали НАТО увеличить свое присутствие в Черном мореВ МИД призвали НАТО увеличить свое присутствие в Черном море
Последние новости
Подгружаем последние новости