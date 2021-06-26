Прилепин, который воевал против Украины на Донбассе, баллотируется в Госдуму фюрера РФ в первой пятерке проходной партии

Также в первую пятерку вошел кинорежиссер Владимир Меньшов.

Прилепин, который воевал против Украины на Донбассе, баллотируется в Госдуму РФ в первой пятерке проходной партии
Захар Прилепин
Фото: ryb.ru

РоSSийский писатель Захар Прилепин, воевавший против Украины на Донбассе, баллотируется в Госдуму РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что лидер партии "Справедливая РоSSия - За правду" Сергей Миронов и ее сопредседатели Захар Прилепин и Геннадий Семигин возглавили федеральную часть списка кандидатов партии на выборах в Госдуму РФ VIII созыва.

Также в первую пятерку входят кинорежиссер Владимир Меньшов, который снял фильм "Москва слезам не верит", и сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков.

Всего от партии выдвигают 307 кандидатов по 36 федеральным группам и 223-х кандидатов в одномандатных избирательных округах. Федеральная часть списка состоит из пяти человек.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин назначил выборы в Госдуму на 19 сентября. На этот раз список партии "Единой РоSSии" возглавит министр обороны Сергей Шойгу, а не бывший президент Дмитрий Медведев, как раньше.

Напомним, в 2019 году Прилепин в интервью росСМИ рассказывал, что его подчиненные убили много людей и "вытворяли голимый беспредел" в Украине.

Служба безопасности Украины открыла против Прилепина уголовное производство за создание незаконного вооруженного формирования, целью которого было ведение боевых действий в Украине. Также его внесли в "черный список" Министерства культуры Украины.

А в 2017 году литературное агентство Wiedling Literary Agency решило прекратить активное представление прав литературных произведений Прилепина в связи с сообщением о том, что писатель получил должность заместителя командира батальона у террористов "ДНР".

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