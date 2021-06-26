В Нидерландах значительно ослабили карантин
Рестораны, театры, кинотеатры и музыкальные учреждения может теперь посещать неограниченное количество посетителей.
В Нидерландах с сегодняшнего дня, 26 июня, начался очередной этап ослабления антиковидных карантинных ограничений.
Об этом пишет Укринформ.
В частности, отменены ограничения по количеству людей, которые могут одновременно приходить в гости и собираться вместе в парке.
Рестораны, театры, кинотеатры и музыкальные учреждения может теперь посещать неограниченное количество посетителей.
Все заведения вновь открыты при условии сохранения расстояния полутора метров. Экраны телевизоров, в частности для просмотра футбола, снова разместили в кафе, барах и пабах.
Запрет на продажу алкоголя после 22:00 также отныне перестал действовать.
Для посещения фестивалей и концертов должен быть отрицательный тест на коронавирус или сертификат о вакцинации.
Носить маски остается обязательным в общественных местах, в том числе магазинах и в транспорте.
Люди, которые хотят сделать бесплатный тест на коронавирус перед отпуском, могут записаться на процедуру уже с 30 июня.
Отметим, Нидерланды находятся на 20-м месте в мировом рейтинге по количеству случаев ковида - количество больных в стране составляет 1 682 773, от осложнений коронавируса умерло 17 740 человек.
Напомним, в мае правительство Нидерландов объявило о фактическом прекращении локдауна из-за стремительного падения количества заражений коронавирусом.