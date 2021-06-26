В Нидерландах значительно ослабили карантин

Рестораны, театры, кинотеатры и музыкальные учреждения может теперь посещать неограниченное количество посетителей.

Фото: ЕРА/UPG

В Нидерландах с сегодняшнего дня, 26 июня, начался очередной этап ослабления антиковидных карантинных ограничений.

Об этом пишет Укринформ.

В частности, отменены ограничения по количеству людей, которые могут одновременно приходить в гости и собираться вместе в парке.

Рестораны, театры, кинотеатры и музыкальные учреждения может теперь посещать неограниченное количество посетителей.

Фото: ЕРА/UPG Нидерланды празднуют ослабление карантина

Все заведения вновь открыты при условии сохранения расстояния полутора метров. Экраны телевизоров, в частности для просмотра футбола, снова разместили в кафе, барах и пабах.

Запрет на продажу алкоголя после 22:00 также отныне перестал действовать.

Для посещения фестивалей и концертов должен быть отрицательный тест на коронавирус или сертификат о вакцинации.

Фото: ЕРА/UPG

Носить маски остается обязательным в общественных местах, в том числе магазинах и в транспорте.

Люди, которые хотят сделать бесплатный тест на коронавирус перед отпуском, могут записаться на процедуру уже с 30 июня.

Отметим, Нидерланды находятся на 20-м месте в мировом рейтинге по количеству случаев ковида - количество больных в стране составляет 1 682 773, от осложнений коронавируса умерло 17 740 человек.

Напомним, в мае правительство Нидерландов объявило о фактическом прекращении локдауна из-за стремительного падения количества заражений коронавирусом.