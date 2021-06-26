Порошенко жестко раскритиковал идею отделить временно оккупированные земли "стеной": не за то отдают жизни наши воины

Лидер "Евросолидарности" считает, что идея провести референдум по этому вопросу является преступной.

?Порошенко жестко раскритиковал идею отделить временно оккупированные земли "стеной": не за то отдают жизни наши воины
Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко считает, что идея провести референдум об отделении временно оккупированных территорий от Украины является преступной. Об этом он заявил во время выступления на форуме депутатов местных советов Прикарпатья, сообщили в пресс-служба партии.

"Зеленский уже почти откровенно говорит о том, что он хочет провести референдум, чтобы избавиться от Донбасса и Крыма. Конституция напрямую запрещает это. И мы, украинцы, мы, «Европейская Солидарность», подчеркиваем: мы не дадим даже поставить этот вопрос, чтобы построить стену между Украиной и оккупированными агрессором территориями. Хоть стену с Крымом, хоть стену с Донецкой областью, хоть стену с Луганской областью", - возмутился Порошенко.

Он подчеркнул, что "не за то украинцы отдавали и отдают до сих пор свои жизни. Так как и сегодня украинские Вооруженные Силы, украинское войско потеряло героя".

Порошенко отметил, что два года политики "умиротворения" Путина привели к разрушению международной коалиции в поддержку Украины, и это чрезвычайный вызов, который стоит перед нашим государством.

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