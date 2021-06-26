Зеленский подписал скандальный закон, позволяющий пустить миллиарды гривен в обход "Прозорро"

Законопроект № 5309, в частности, позволит освободить от тендеров госзакупки по строительству столичной Большой окружной дороги.

Зеленский подписал скандальный закон, позволяющий пустить миллиарды гривен в обход "Прозорро"
Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект № 5309 о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и других законов по совершенствованию системы обжалования публичных закупок.

На сайте Верховной Рады отмечается, что документ был подписан президентом 25 июня.

В частности, он предусматривает, что тендерные процедуры не нужно будет применять при строительстве Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева. Общая стоимость Киевской объездной дороги, согласно прошлогодним заявлениям, составляет 85 млрд грн. Полностью завершить работы по строительству КОДа планируется за пять-шесть лет.

Еще одно исключение делается для закупок к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины, согласно перечню товаров, работ и услуг, утвержденному Кабмином. Эти закупки могут проводиться не через тендеры, а с помощью гораздо менее конкурентной переговорной процедуры.

Ранее в Минфине заявили, что непосредственно на празднование годовщины независимости потратят около 100 млн, а часть суммы в 5,4 млрд гривен потратят на подготовку. Подготовка включает инфраструктурные проекты.

Напомним, ранее "Наши деньги" сообщили, что этим законом "Слуги народа" позволили без тендеров строительство аэропортов и железной дороги на 5 млрд под предлогом Дня независимости.

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