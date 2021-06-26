Зеленский подписал скандальный закон, позволяющий пустить миллиарды гривен в обход "Прозорро"

Законопроект № 5309, в частности, позволит освободить от тендеров госзакупки по строительству столичной Большой окружной дороги.

Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект № 5309 о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и других законов по совершенствованию системы обжалования публичных закупок.

На сайте Верховной Рады отмечается, что документ был подписан президентом 25 июня.

В частности, он предусматривает, что тендерные процедуры не нужно будет применять при строительстве Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева . Общая стоимость Киевской объездной дороги, согласно прошлогодним заявлениям, составляет 85 млрд грн. Полностью завершить работы по строительству КОДа планируется за пять-шесть лет.

Еще одно исключение делается для закупок к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины, согласно перечню товаров, работ и услуг, утвержденному Кабмином. Эти закупки могут проводиться не через тендеры, а с помощью гораздо менее конкурентной переговорной процедуры.

Ранее в Минфине заявили, что непосредственно на празднование годовщины независимости потратят около 100 млн, а часть суммы в 5,4 млрд гривен потратят на подготовку. Подготовка включает инфраструктурные проекты.

Напомним, ранее "Наши деньги" сообщили, что этим законом "Слуги народа" позволили без тендеров строительство аэропортов и железной дороги на 5 млрд под предлогом Дня независимости.