Посол Германии объяснила отказ продавать оружие Украине сложным историческим опытом

"Мы все были воспитаны с идеей, что немецких солдат, немецкого оружия здесь никогда не будет".

Посол Германии объяснила отказ продавать оружие Украине сложным историческим опытом
Анка Фельдгузен
Фото: kiew.diplo.de

Германия, один из крупнейших мировых экспортеров оружия, отказывается предоставлять его Украине даже тогда, когда это делает ее ближайший партнер - Франция.

Об этом в интервью ZN.UA рассказала посол Анка Фельдгузен.

Она отметила, что в Германии большинство очень осторожно относится к вопросу предоставления оружия Восточной Европе из-за сложного исторического опыт и идеи, что "немецкого оружия здесь никогда не будет".

"Мы закончили эту дискуссию (встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, - ред.) классическим we agree to disagree. Я пыталась объяснить еще раз, и, думаю, вчера был уместный день для этого: для Германии исторически Восточная Европа - особая часть мира, мы все были воспитаны с идеей, что немецких солдат, немецкого оружия здесь никогда не будет. Эта идея будто в ДНК немцев. И очень мало моих соотечественников, которые, как я, видели войну здесь сейчас. Я тоже была так воспитана. Но я вижу здесь: если страны не играют по правилам, у нас снова есть война, и надо защититься. Однако в Германии люди очень далеки от этого", - объяснила посол.

Фельдгузен подчеркнула, что вопрос предоставления Украине оружия достаточно трудный.

"Но времена меняются, правительства меняются ... Возможно, что-то изменится и в этом вопросе. Однако, видимо, это действительно, так, что только индивидуальные опыты, как мой опыт здесь, могут быстрее изменить эту устоявшуюся позицию", - подытожила дипломат.

Напомним, в конце апреля в немецких СМИ появилась информация, что Украина на фоне обострения ситуации на границе с Россией просила Германию предоставить ей летальное оружие. Киев, в частности, просил помочь боеголовками для противокорабельных ракет SeaSpear, зенитными орудия GDM-008 Millennium и беспилотными подводными системами SeaCat и SeaFox, которые обнаруживают и обезвреживают морские мины.

Инсайдеры обеих стран отметили, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас был против этого, а министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, с другой стороны, была "открытой". В то же время посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщал, что идею поддержал глава комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Рьоттген.

В июне глава МИД Украины Кулеба назвал решение Германии не экспортировать вооружение в Украину "слабым с политической и моральной точки зрения".

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