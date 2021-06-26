Оккупанты девять раз открывали огонь на Донбассе

С начала суток в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировано девять обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи населенного пункта Пески противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела один украинский военный - старший солдат 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени гетмана Ивана Выговского Андрей Гонар - получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

Неподалеку от Гнутово враг дважды обстрелял украинских защитников из минометов 120-го и 82-го калибров. В районе населенного пункта Талаковка противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.

У Красногоровки роSSийские оккупанты трижды обстреляли наши позиции из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В направлении Новомихайловки вооруженные формирования РФ вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

На обстрелы роSSийско-оккупационных войск ВСУ открывали огонь.

Напомним, в течение пятницы, 25 июня, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.