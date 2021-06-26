Оккупанты девять раз открывали огонь на Донбассе

В результате обстрела погиб военный ВСУ.

Оккупанты девять раз открывали огонь на Донбассе
Фото: facebook/ОТГ «Север»

С начала суток в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировано девять обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи населенного пункта Пески противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела один украинский военный - старший солдат 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени гетмана Ивана Выговского Андрей Гонар - получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

Неподалеку от Гнутово враг дважды обстрелял украинских защитников из минометов 120-го и 82-го калибров. В районе населенного пункта Талаковка противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.

У Красногоровки роSSийские оккупанты трижды обстреляли наши позиции из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В направлении Новомихайловки вооруженные формирования РФ вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

На обстрелы роSSийско-оккупационных войск ВСУ открывали огонь.

Напомним, в течение пятницы, 25 июня, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковидуНардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковиду
США призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцевСША призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцев
РоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном мореРоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном море
Кулеба отметил необходимость усиления взаимодействия НАТО с Украиной в Черном море
Израиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента ИранаИзраиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента Ирана
Блок рекламы


Похожие новости
Автомобиль украинской стороны СЦКК попал под обстрел роSSийских наемников на ДонбассеАвтомобиль украинской стороны СЦКК попал под обстрел роSSийских наемников на Донбассе
РоSSийские наемники 14 раз открывали огонь на ДонбассеРоSSийские наемники 14 раз открывали огонь на Донбассе
Зеленский допускает проведение референдума по "стене" на ДонбассеЗеленский допускает проведение референдума по "стене" на Донбассе
Оккупанты на Донбассе ранили военногоОккупанты на Донбассе ранили военного
Ухудшение ситуации с безопасностью на Донбассе не позволяет спецмиссии ОБСЕ эффективно выполнять свой мандат, - ГрауУхудшение ситуации с безопасностью на Донбассе не позволяет спецмиссии ОБСЕ эффективно выполнять свой мандат, - Грау
Оккупанты девять раз открывали огонь на ДонбассеОккупанты девять раз открывали огонь на Донбассе
Оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня на ДонбассеОккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Оккупанты 14 раз за сутки нарушили "тишину" на ДонбассеОккупанты 14 раз за сутки нарушили "тишину" на Донбассе
Оккупанты стреляли сегодня у СтарогнатовкиОккупанты стреляли сегодня у Старогнатовки
Оккупанты обстреляли Авдеевку, ранен местный жительОккупанты обстреляли Авдеевку, ранен местный житель
Последние новости
Подгружаем последние новости