В Раде зарегистрирован законопроект "О правотворческой деятельности"

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект "О правотворческой деятельности" №5707, инициаторами стали 195 народных депутатов из разных фракций и групп.

Об этом сообщил первый заместитель Головы Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Это "закон о законах", "юридическая азбука" правотворчества в государстве. Больше года мы работали над тем, чтобы предложить единственный законодательно урегулированный подход, который позволит избавиться от правотворческого хаоса в Украине. Ведь более 1 миллиона нормативно-правовых актов - это юридическая катастрофа для Украины", - отметил Стефанчук.

По его словам, этот законопроект - это спасение от "законодательного цунами", борьба с принципом "чем больше, тем лучше". Он отметил, что только 12% зарегистрированных законопроектов становятся законами.

Первый вице-спикер парламента Украины объяснил, что в случае принятия законопроекта будет усовершенствована законодательная база по правотворческой деятельности, ее планирование и мониторинг результатов, механизмы принятия и применения нормативно-правовых актов (НПА).

Планирование правотворческой деятельности обеспечит предсказуемость развития государственной политики, а юридическое прогнозирование позволит повысить эффективность планирования правотворческой деятельности, качество НПА.

Кроме того, регистрации НПА будет предшествовать проведение публичных консультаций, обязательными станут разработка концепций проектов НПА и проведение оценки воздействия.

Правовой мониторинг и оценка эффективности применения законодательства помогут понять, достигли ли принятые НПА желаемого результата и тому подобное.

"Этот законопроект набрал наибольшее количество подписей народных депутатов Украины из всех целостных законопроектов, зарегистрированных нардепами 9 созыва! А это значит, что запрос на этот законопроект и его политическая поддержка впечатляет. Надеюсь на такую же высокую поддержку этого проекта закона и при рассмотрении его в первом и втором чтении. Это замечательный подарок Украине к 25-й годовщине Конституции и 30-й годовщине независимости. Поэтому прошу участвовать в обсуждении", - призвал Руслан Стефанчук.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021 - 2023 годы.