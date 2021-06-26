Арендаторы госдач в Конча-Заспе оспаривают выселение в суде

Подано восемь исков, на еще двоих руководство Дома отдыха заявило в полицию.

Арендаторы госдач в Конча-Заспе оспаривают выселение в суде
Фото: gp.gov.ua

Бывшие и нынешние жители государственных дач в Конча-Заспе судятся из-за выселения, на еще двоих заявили в полицию.

Об этом пишет hromadske.

Директор Дома отдыха "Конча-Заспа" Государственного управления делами Александр Гурин сообщил, что пришлось заявлять в полицию из-за "нанесенного ущерба в крупном размере" на Василия Бурбу - бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны 2016-2020 годов и на Александра Литвинова, судью Конституционного Суда .

По словам Гурина, сын Литвинова проживал в двухместном номере одного из четырех пансионатов, и после себя оставил уничтоженный номер с "разбитыми стенами".

"Когда выезжал Бурба, было демонтировано оборудование, принадлежащее государству. Были раскомплектованы отдельные объекты отопления, видеонаблюдения, которые должны быть в соответствии с инвентаризационными карточками. Поэтому мы обратились в полицию", - говорит директор Дома отдыха.

В то же время Бурба подал иск в суд, протестуя против расторжения с ним договора о пользовании имением. Всего, как рассказал Гурин, десять истцов подали восемь аналогичных исков.

С ними расторгли договоры в связи с заявлением президента Владимира Зеленского об аудите земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице.

Основанием для досрочного и в одностороннем порядке расторжения договоров стали нарушения условий договоров о пользовании домами. В целом это неуплата за аренду и коммунальные услуги от двух месяцев.

"Также мы разрывали договоры, если человек самовольно захватывал рядом земельные участки", - уточнил директор.

Директор Дома отдыха также заявил, что не признает долгов перед жителями, которые вложили миллионы в строительство и ремонт домов, из которых их выселяют.

"Во всех договорах прописано, что инвестиция не возвращается. Средства вкладывались физическими лицами на их риск. Поэтому мы не признаем и не будем признавать никаких долгов перед ними. Это все государственное имущество", - добавил Гурин.

По условиям договора, вложенные инвестиции вычитаются из арендной платы. Так, экс-генпрокурор Святослав Пискун (в его имении побывало hromadske), исчерпал средства арендной платы инвестированными им средствами в строительство. С декабря 2020-го Дом отдыха вдвое поднял стоимость за пользование имуществом (до 270 тысяч грн в месяц), и Пискун не смог ее оплачивать, поэтому с ним расторгли договор из-за долгов.

Один из домов Пискуна
Фото: Марьяна Пьецух/ hromadske
Один из домов Пискуна

Кроме Бурбы и Литвинова, с Домом отдыха судятся:

"Отстраненный" Зеленским глава Конституционного Суда Александр Тупицкий - с ним расторгли договор из-за долгов осенью 2020-го;

судья Конституционного Суда Игорь Слиденко - он не выплачивал ежемесячно 13 тыс. грн за аренду двухкомнатного номера в пансионате;

бывший заместитель руководителя Государственного управления делами Валентин Савицкий;

предпринимательница Ольга Залиско - хочет отсудить три миллиона гривен, которые она вложила в ремонт;

пластический хирург Максим Иванчук.

Также один иск на троих подали народный депутат восьми созывов Ефим Звягильский, трижды вице-премьер Владимир Семиноженко и экс-голова Верховной Рады Владимир Рыбак.

Семиноженко также есть в списке первой двадцатки на выселение из государственных дач, которую обнародовал глава СНБО 4 июня. Однако пока он отказывается уезжать.

Гурин говорит, что из этой двадцатки не хотят оставлять имения также Виктор Тополов и Сергей Юрченко. Однако, по словам директора, с большинством достигли взаимопонимания.

"Кому-то надо несколько месяцев, чтобы найти альтернативу, вывезти личные вещи. Так, Ивану Васюнику нужно определенное время для принятия решения. Мы ожидаем в ближайшее время подписания документов с Раисой Багатыревой. Мы переговорили с ее представителем и нашли понимание", - добавляет Гурин.

Напомним, что 14 мая президент Владимир Зеленский поручил провести полный аудит земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице.

24 мая в элитных поселках под Киевом начался аудит госдач, а СМИ обнародовали список "кандидатов на выселение".

Как отмечали СМИ, "для выселения экс-чиновникив, которые арендуют там госдачи еще со времен Кучмы-Януковича, будут использовать формальные поводы: долги за аренду и коммунальные услуги, незаконную перестройку зданий и самозахват территорий". Эту схему уже опробовали на нескольких вип-жителях. В частности, в апреле дом в Конче-Заспе освободил отстраненный от должности глава Конституционного Суда Александр Тупицкий, хотя договор с ним расторгли еще осенью 2020 года. Он 5 месяцев не платил за пользование госдачей и 6 месяцев за коммуналку.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил в июне, что первые 20 бывших топ-чиновников, которые арендовали жилье в Конча-Заспе и Пуще-Водице, выезжают из резиденций.

Проведение аудита государственных дач и переселение из них бывших чиновников может обойтись бюджету в десятки миллионов гривен. Это вызвано тем, что лица, которые попали в список на выселение, претендуют на денежные компенсации.

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