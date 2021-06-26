Стало известно имя военного, погибшего сегодня под Песками

Военный был родом из г. Кривой Рог.

Стало известно имя украинского военного, погибшего в субботу, 26 июня, вблизи населенного пункта Пески.

Как говорится на Facebook-странице 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени гетмана Ивана Выговского, это старший солдат Гонар Андрей Николаевич, старший водитель мотопехотной роты.

Фото: facebook.com/58OMPBr

Военный был родом из г. Кривой Рог Днепропетровской области. Служил в бригаде с июня 2019 года.

Напомним, Андрей Гонар получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

16 июня на Донбассе погиб 24-летний военный Роман Галуха из 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

11 июня в зоне проведения ООС на Донбассе погиб солдат 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Владимир Белов.

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