В Эфиопии убили трех сотрудников организации "Врачи без границ" (M?decins Sans Fronti?res).

Об этом говорится в заявлении организации, обнародованном 25 июня.

Людей нашли мертвыми около их машины в штате Тыграй.

Среди убитых: 35-летняя координатор по чрезвычайным ситуациям из Мадрида Мария Эрнандес и два местных, 31-летние сотрудники - ассистент-координатор Иоганнес Реду и водитель Тедрос Гебремикаел.

Ранее они перестали выходить на связь.

Today we are in mourning after receiving confirmation of the death of three of our colleagues who we were working in #Tigray . Maria Hernandez, emergency coordinator, Yohannes Halefom Reda, assistant coordinator & Tedros Gebremariam Gebremichael, driver. https://t.co/WksLftTpus pic.twitter.com/3WbxlS7HP3 — MSF East Africa (@MSF_EastAfrica) June 25, 2021

"Мы решительно осуждаем нападение на наших коллег, и мы обязательно выясним, что произошло. Мария, Иоганнес и Тедрос помогали в Тыграе людям и немыслимо, что они заплатили за эту работу своими жизнями", - отметили в организации.

Как пишет Немецкая волна, конфликт между властью Эфиопии и правящей в Тыграе левой партией "Народный фронт освобождения Тыграя" нарастал с момента вступления Абия Ахмеда на пост премьер-министра страны в апреле 2018 года. Эфиопский премьер обвинял НФОТ в разжигании конфликта, в ответ в партии обвинили руководителя правительства в преследовании ее членов и увольнении их с государственных должностей.

В ноябре 2020 года военные Эфиопии начали в Тыграе наступательную операцию и в конце ноября сумели взять столицу штата Мекеле под свой контроль.

23 июня 2021 года военно-воздушные силы Эфиопии нанесли удар по одному из рынков в населенном пункте Тагогон вблизи Мекеле. В результате авиаудара погибли по меньшей мере 43 человека.