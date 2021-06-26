Посол Германии о членстве Украины в НАТО: все боятся быть с РоSSией в прямой войне

Украина имеет очень влиятельных партнеров, которые поддерживают украинские амбиции стать членом НАТО. Но это произойдет не завтра, так как это будет политическое решение.

Об этом в интервью Зеркалу недели заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

Она отметила, что в "НАТО сотрудничают 30 государств, и это консенсусная организация. Этот консенсус нужно найти".

"НАТО всегда имела проблемы со странами, где идет война. Бесспорно. Потому что одно из преимуществ НАТО - пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне", - добавила дипломат.

На вопрос, почему НАТО "взяла под свой зонтик балтийские страны", Фельдгузен ответила, что это было политическое решение и маленькое окно возможностей. "Я уверена, что для Украины оно также когда-то откроется. И надо сейчас хорошо работать, чтобы подготовить Украину к этому моменту", - сказала она.

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Украина является страной-претендентом на вступление в альянс. В то же время он подчеркнул, что для присоединения Украины блок "требует большего".