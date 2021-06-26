В Колумбии обстреляли вертолет с президентом страны на борту

В инциденте никто не пострадал.

В Колумбии обстреляли вертолет с президентом страны на борту
Фото: скріншот

В Колумбии обстреляли вертолет с президентом страны Иваном Дуке Маркесом на борту.

Об этом пишет bbc.com.

Стрельба произошла, когда вертолет летел недалеко от границы с Венесуэлой.

Президента сфотографировали на взлетной полосе после обстрела. Его представитель заявил, что в инциденте никто не пострадал.

Дуке осудил "трусливое нападение" и заявил, что "насилием или террористическими актами" его не запугать.

Напомним, в мае в Колумбии за неделю антиправительственных протестов погибли несколько десятков человек. Почти 1000 человек получили ранения. Протесты начались после предложенной властями налоговой реформы, которую в конце концов отменили. Но демонстрации обострились из-за недовольства политикой правительства по здравоохранению, образованию и насильственных репрессий со стороны правоохранителей.

Митингующие требовали, среди прочего, отставки президента Ивана Дуке.

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