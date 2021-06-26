Верховная Рада проведет торжественное заседание по случаю Дня Конституции

В 10:00 28 июня начнется Церемония поднятия Государственного флага Украины на площади Конституции.

Верховная Рада Украины проведет 28 июня торжественное заседание по случаю 25-й годовщины принятия Конституции Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ВРУ.

В 09:00 Национальная гвардия Украины заступит в Почетный караул у здания Верховной Рады, у Портала с Государственным флагом, у Портала Декларации о государственном суверенитете Украины и Конституции Украины в кулуарах здания парламента.

В 10:00 начнется церемония поднятия Государственного флага Украины на площади Конституции, после чего состоится установление памятного знака "Тризуб" на площади Конституции.

Торжественное заседание Верховной Рады стартует в 11:00.

В 20:00 на площади Конституции состоится Концерт классической музыки в исполнении Государственного эстрадно-симфонического оркестра.

Завершит торжества в 21:30 световое шоу на Площади Конституции.

Напомним, ко Дню Независимости в Украину привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика.