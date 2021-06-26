Около Песков погиб украинский военный

За сутки оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня

Около Песков погиб украинский военный
Фото: pravda.com.ua

В течение пятницы, 25 июня, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В районе Водяного на Приазовье враг трижды обстреливал позиции Объединенных сил из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку от Золотого-4 роSSийские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, а около Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В сторону Гранитного роSSийско-оккупационные войска осуществляли обстрелы из минометов 120-го калибра.

Неподалеку от Песков враг трижды открывал огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Около Майорска вооруженные формирования РоSSийской Федерации обстреливали наши позиции из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Катериновки и Авдеевки были зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя были подавлены средствами РЭБ.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил за минувшие сутки нет.

По состоянию на 07:00 субботы, 26 июня, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Вблизи населенного пункта Пески противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела один украинский военный получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

Напомним, в четверг, 24 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийских оккупационных войск.

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