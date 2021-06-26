Офис президента: крымскотатарский флаг вновь стал символом борьбы

"26 июня вспоминаем тех, кто под крымскотатарским флагом боролся за право своего народа на самоидентификацию".

Офис президента: крымскотатарский флаг вновь стал символом борьбы

Голубой флаг с золотой тамгой снова стал символом борьбы крымскотатарского народа за свои права.

Об этом говорится в заявлении Офиса Президента Украины по случаю Дня крымскотатарского флага в Телеграме.

"В течение десятилетий крымскотатарский народ мужественно боролся за право на свое существование, идентичность, право жить на своей земле. В 1918 году большевики разогнали Курултай, арестовали и расстреляли сотни крымских татар и признали голубой флаг с тамгой "буржуазно-националистическим" символом. А в 1944 году советский режим устроил депортацию крымских татар с их исторической родины, что превратилось в настоящий геноцид. И более 20 лет советская власть отрицала преступный характер насильственной депортации", - говорится в сообщении.

Крымскотатарский флаг снова официально появился на крымской земле в 1991 году, когда с обретением Украиной независимости в Симферополе состоялся второй Курултай.

"Но с началом оккупации Крымского полуострова Россией в 2014 году крымских татар снова начали преследовать, как и 77 лет назад. В их дома врываются ночью, их бросают за решетку по надуманным обвинениям без возможности защитить себя и даже не предоставляют надлежащей медицинской помощи", - добавили в ОПУ.

Крымскотатарский флаг - общий символ борьбы за возвращение Крыма домой - в Украину.

Именно с этой целью Президент Владимир Зеленский своим указом утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Автономной Республики Крым и города Севастополя. Этот документ среди прочего предусматривает восстановление и обеспечение прав крымских татар как коренного народа.

"26 июня в Украине вспоминаем тех, кто под крымскотатарским флагом боролся за право своего народа на самоидентификацию, кто поставил возвращение в родной дом за высшую цель своей жизни, и кто принял мученическую смерть. Восстановление прав крымскотатарского народа как коренного народа Украины станет настоящим проявлением исторической справедливости. Будем делать все возможное для этого!", - подытожили в Офисе президента.

Напомним, День крымскотатарского флага в Украине празднуют с 2010 года.

В июне Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов поддержала резолюцию "Нарушения прав человека, совершенные против крымских татар в Крыму". Документ определяет, что ПАСЕ в очередной раз подтверждает, что не признает оккупацию Крыма и Севастополя Россией. Крым - это Украина, а насилие против крымских татар сопровождало незаконную аннексию Крыма Россией и сейчас продолжается.

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