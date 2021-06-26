Китай угрожал Украине прекратить поставки вакцины, если та поддержит документ о ситуации в Синьцзяне, - AP

В четверг Украина исключила себя из списка государств, поддерживающих документ.

Китай угрожал Украине прекратить поставки вакцины, если та поддержит документ о ситуации в Синьцзяне, - AP

Китай угрожал задержать поставки вакцины от COVID-19, предназначенные для Украины, если она не откажется от поддержки документа с призывом к более строгому контролю за правами человека в западном регионе Китая Синьцзян.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Украина ненадолго присоединилась к совместному заявлению 40 стран, представленному Канадой на заседании Совета по правам человека в Женеве во вторник. Документ призывает Китай позволить немедленный доступ независимых наблюдателей в провинцию Синьцзян. Некоторые правозащитные организации заявляют о жестоком обращении со стороны Китая в отношении уйгуров и других жителей региона.

В четверг Украина исключила себя из списка государств, поддерживающих документ. Как сообщили дипломаты двух западных стран, это произошло после того, как китайские власти предупредили Киев, что они заблокируют запланированную поставку не менее 500 тыс. доз вакцин против COVID-19 в Украину, если это не будет сделано.

Украина согласилась приобрести 1,9 миллиона доз вакцины CoronaVac у китайской компании Sinovac Biotech. На начало мая Украина получила 1,2 миллиона доз, по словам министра здравоохранения Максима Степанова.

Министерство иностранных дел Китая в Пекине и представитель китайской дипломатической миссии в Женеве не предоставили оперативный комментарий на электронные письма с просьбой прокомментировать ситуацию. Украинские власти не ответили на запросы с просьбой предоставить комментарий.

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