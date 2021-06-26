Китай угрожал Украине прекратить поставки вакцины, если та поддержит документ о ситуации в Синьцзяне, - AP

В четверг Украина исключила себя из списка государств, поддерживающих документ.

Китай угрожал задержать поставки вакцины от COVID-19, предназначенные для Украины, если она не откажется от поддержки документа с призывом к более строгому контролю за правами человека в западном регионе Китая Синьцзян.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Украина ненадолго присоединилась к совместному заявлению 40 стран, представленному Канадой на заседании Совета по правам человека в Женеве во вторник. Документ призывает Китай позволить немедленный доступ независимых наблюдателей в провинцию Синьцзян. Некоторые правозащитные организации заявляют о жестоком обращении со стороны Китая в отношении уйгуров и других жителей региона.

В четверг Украина исключила себя из списка государств, поддерживающих документ. Как сообщили дипломаты двух западных стран, это произошло после того, как китайские власти предупредили Киев , что они заблокируют запланированную поставку не менее 500 тыс. доз вакцин против COVID-19 в Украину, если это не будет сделано.

Украина согласилась приобрести 1,9 миллиона доз вакцины CoronaVac у китайской компании Sinovac Biotech. На начало мая Украина получила 1,2 миллиона доз, по словам министра здравоохранения Максима Степанова.

Министерство иностранных дел Китая в Пекине и представитель китайской дипломатической миссии в Женеве не предоставили оперативный комментарий на электронные письма с просьбой прокомментировать ситуацию. Украинские власти не ответили на запросы с просьбой предоставить комментарий.