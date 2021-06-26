184 гражданина Украины, застрявшие в Греции, вылетели в Киев, - Кулеба

Вскоре должны состояться еще два рейса.

184 гражданина Украины, застрявшие в Греции, вылетели в Киев, - Кулеба
Фото: mfa.gov.ua

В Киев из Салоник вылетели 184 гражданина Украины, которые ранее из-за финансовых проблем туроператора застряли в Греции.

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"184 гражданина Украины, из которых 41 ребенок, только что вылетели из Салоник в Киев. Как обещали, возвращаем украинцев, которые застряли в Греции. Вскоре должны состояться еще два рейса. Хорошая работа наших дипломатов в Греции с туроператорами, греческими властями и другими причастными", - написал Кулеба.

184 громадянина України, з яких 41 дитина, щойно вилетіли з Салонік до Києва. Як обіцяли, повертаємо українців, які застрягли в Греції. Невдовзі мають відбутися ще два рейси. Гарна робота наших дипломатів у Греції із туроператорами, грецькою владою та іншими причетними.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 25, 2021

Напомним, в Греции из-за финансовых проблем туроператора застряли более 500 украинцев.

Посольство в Афинах и консульство Украины в Салониках вместе с Государственным агентством развития туризма и украинскими туроператорами работают над решением проблем с поселением в гостиницах и возвращением украинцев домой.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковидуНардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковиду
США призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцевСША призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцев
РоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном мореРоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном море
Кулеба отметил необходимость усиления взаимодействия НАТО с Украиной в Черном море
Израиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента ИранаИзраиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента Ирана
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ разоблачила агента роSSийских спецслужб, который планировал вывезти из Украины военные приборыСБУ разоблачила агента роSSийских спецслужб, который планировал вывезти из Украины военные приборы
"Слуга народа" хочет собрать в Киеве всех своих местных депутатов"Слуга народа" хочет собрать в Киеве всех своих местных депутатов
Кулеба поблагодарил ЕС за призыв к РоSSии выполнять Минские соглашенияКулеба поблагодарил ЕС за призыв к РоSSии выполнять Минские соглашения
МИД Украины вызывает послов Германии и Франции из-за предложений стран возобновить саммиты РоSSия-ЕСМИД Украины вызывает послов Германии и Франции из-за предложений стран возобновить саммиты РоSSия-ЕС
Постоянный представитель Украины при Женевском отделении ООН приступила к работеПостоянный представитель Украины при Женевском отделении ООН приступила к работе
Дело против Чорновол будет рассматривать Дарницкий райсуд КиеваДело против Чорновол будет рассматривать Дарницкий райсуд Киева
Порошенко и Грибаускайте обсудили вызовы безопасности для Украины и ЕвропыПорошенко и Грибаускайте обсудили вызовы безопасности для Украины и Европы
Кулеба назвал опасной и безосновательной идею возобновить саммиты ЕС-РоSSияКулеба назвал опасной и безосновательной идею возобновить саммиты ЕС-РоSSия
ФСБ задержала жителя Симферополя по обвинению в шпионаже в пользу УкраиныФСБ задержала жителя Симферополя по обвинению в шпионаже в пользу Украины
Зеленский обсудил с Грибаускайте движение Украины на пути к членству в ЕС и НАТОЗеленский обсудил с Грибаускайте движение Украины на пути к членству в ЕС и НАТО
Последние новости
Подгружаем последние новости