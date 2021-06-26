184 гражданина Украины, застрявшие в Греции, вылетели в Киев, - Кулеба

В Киев из Салоник вылетели 184 гражданина Украины, которые ранее из-за финансовых проблем туроператора застряли в Греции.

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"184 гражданина Украины, из которых 41 ребенок, только что вылетели из Салоник в Киев . Как обещали, возвращаем украинцев, которые застряли в Греции. Вскоре должны состояться еще два рейса. Хорошая работа наших дипломатов в Греции с туроператорами, греческими властями и другими причастными", - написал Кулеба.

184 громадянина України, з яких 41 дитина, щойно вилетіли з Салонік до Києва. Як обіцяли, повертаємо українців, які застрягли в Греції. Невдовзі мають відбутися ще два рейси. Гарна робота наших дипломатів у Греції із туроператорами, грецькою владою та іншими причетними. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 25, 2021

Напомним, в Греции из-за финансовых проблем туроператора застряли более 500 украинцев.

Посольство в Афинах и консульство Украины в Салониках вместе с Государственным агентством развития туризма и украинскими туроператорами работают над решением проблем с поселением в гостиницах и возвращением украинцев домой.