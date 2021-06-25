В МИД приветствовали решение ЕС продлить санкции в отношении РоSSии

"Как сторона конфликта РоSSийская Федерация должна неуклонно выполнить Минские договоренности и отвести свои войска от границ Украины и из оккупированного Крыма.

В МИД приветствовали решение ЕС продлить санкции в отношении РоSSии
Еміне Джеппар
Фото: МЗС

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар приветствовала политическое решение Европейского Совета продлить срок действия экономических санкций в отношении РФ.

Об этом она сообщила в Twitter.

"Приветствую политическое решение Европейского Совета продлить срок действия экономических санкций в отношении РФ до января 2022 года. Как сторона конфликта РоSSийская Федерация должна неуклонно выполнить Минские договоренности и обеспечить отвод войск от границ Украины и из временно оккупированного Крыма", - написала Джеппар.

Вітаю політичне рішення Європ.Ради подовжити термін дії економічних санкцій щодо РФ до січня 2022 року. Як сторона конфлікту Російська Федерація повинна неухильно виконати Мінські домовленості та забезпечити відведення військ від кордонів України і з тимчасово окупованого Криму

— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) June 25, 2021

Напомним, сегодня лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе согласились продлить экономические санкции против РоSSии на полгода.

Экономические санкции ЕС против РоSSии были введены в 2014 году из-за дестабилизирующих действий РоSSии против Украины. Санкции продлевают на каждые полгода после политических решений саммитов Евросоюза в результате оценки хода выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта в Украине на основании сообщений стран-участниц "нормандского формата" - Германии и Франции.

Постановление, имеющее юридический характер, принимает Совет ЕС, и после опубликования законодательного акта в "Официальном журнале" Евросоюза, продление ограничительных мер вступает в силу.

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