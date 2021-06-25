Исландия первой в Европе отменяет все карантинные ограничения

87% исландцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.

Исландия первой в Европе отменяет все карантинные ограничения
Фото: segodnya.ua

Исландия с субботы, 26 июня, отменит все ограничения в отношении COVID-19. Жителям страны больше не нужно будет носить маски или держаться на безопасном расстоянии от других людей, заявил министр здравоохранения страны.

Как пишет Reuters, Исландия хорошо боролась со вспышкой COVID-19 с помощью строгой системы тестирования и отслеживания, но в течение последнего года несколько раз вводила ограничительные меры, чтобы сдерживать вспышки инфекции.

"Мы восстанавливаем общество, в котором мы привыкли жить и к которому мы стремились", - сказал министр здравоохранения Свандо Сваварсдоттир.

Исландия, вероятно, станет первой страной в Европе, которая отменит все ограничения по COVID-19, заявил Сваварсдоттир.

Карантинные меры, которые действовали до сих пор, включали ограничения для публичных собраний и соблюдение социальной дистанции в два метра. Правительство заявляет, что 87% исландцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.

В Исландии, где проживает 360 тысяч человек, заболеваемость коронавирусом составляет 1,6 на 100 тысяч в среднем за две недели. За время пандемии там зафиксировано 6 637 случаев COVID-19, 30 человек умерли.

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